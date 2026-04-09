"Ваша карта под угрозой": что происходит, когда вы верите этой фразе

Звонок из "банка", тревожный голос, сообщение об угрозе вашим деньгам и предложение установить приложение, которое все "исправит". Схема срабатывает за считанные минуты, а жертва понимает, что произошло, только когда счет уже пуст.

Вирус в телефоне – не фантастика и не история про чужую невнимательность. Это реальная угроза, которая распространяется в Казахстане. Эксперты Банка ЦентрКредит разобрали, как именно работает эта схема и что нужно сделать, чтобы не стать жертвой.

"Зафиксирована подозрительная попытка списания с вашей карты. Чтобы предотвратить кражу средств, необходимо срочно подтвердить вашу личность. Установите приложение для безопасного соединения" – именно так начинается разговор, после которого люди теряют деньги. Мошенники намеренно создают ощущение паники, и в этом состоянии человек делает то, о чем потом жалеет: устанавливает вредоносную программу, открывающую полный доступ к банковским данным. Вирус может называться по-разному, но суть одна – злоумышленники получают контроль над вашей картой и выводят деньги.

Как это работает: 3 минуты – и доступ открыт

Жертве предлагают установить якобы защитное приложение или открыть файл. На деле это вредоносная программа, передающая мошенникам данные банковской карты, включая ПИН-код. После этого они могут дистанционно снимать деньги в банкоматах или расплачиваться через терминалы. Операции выглядят как обычные платежи, что делает возврат средств практически невозможным.

Схема шаг за шагом, чтобы вы узнали ее раньше, чем попадете в ловушку

Шаг 1. Ложный звонок

Злоумышленники представляются сотрудниками банка, полиции, госорганов или сотового оператора. Они сообщают о "подозрительных операциях", необходимости срочной блокировки карты или подтверждения личности. Голос убедителен, формулировки официальные.

Шаг 2. Вредоносное приложение

Для "решения проблемы" жертве предлагают установить специальное приложение. В Google Play или App Store его нет, ссылку присылают через мессенджер. Чаще всего под удар попадают пользователи Android.

Шаг 3. Кража данных

После установки программы человека просят приложить карту к смартфону и ввести ПИН-код. В этот момент все данные уходят напрямую к мошенникам.

Шаг 4. Вывод денег

Сообщники преступников, так называемые дропперы, с установленным вирусом обналичивают деньги в банкоматах или совершают покупки через терминалы. Важно: даже если дроппер не осознает, что участвует в мошенничестве, он становится соучастником преступления и несет уголовную ответственность.

5 правил, которые не дают мошенникам шанса

1. Не устанавливайте приложения и не открывайте файлы, полученные через мессенджеры, от кого бы они ни пришли.

2. Никогда не сообщайте ПИН-код и данные карты третьим лицам. Ни банк, ни полиция, ни госорганы никогда не запрашивают эту информацию.

3. Получили звонок "из банка"? Положите трубку и перезвоните самостоятельно по официальному номеру с сайта организации.

4. Установите лимиты на платежи и переводы в мобильном приложении вашего банка.

5. Следите за операциями по карте – подозрительное списание проще остановить в первые минуты.

Вирус уже установлен? Действуйте немедленно, каждая минута важна:

1. Удалите вредоносное приложение.

2. Заблокируйте карту через мобильное приложение или колл-центр банка.

3. Перевыпустите карту и смените ПИН-код.

4. Сообщите о произошедшем в банк – зафиксируйте факт обращения.

Банк ЦентрКредит напоминает: бдительность – не паранойя, а привычка, которая сохраняет деньги. При малейших подозрениях обращайтесь в банк только через официальные каналы.



