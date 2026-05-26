Важные автобусные маршруты, соединяющие Алматы и область, изменят схему движения с 27 мая
Схема движения двух важных автобусных маршрутов – №248 и 124, соединяющих Алматы с Алматинской областью, изменится с предстоящей среды, сообщает Zakon.kz.
Важное объявление сегодня, 26 мая, сделали в Транспортном холдинге Алматы:
"С 27 мая будет изменена схема движения маршрута №248. При движении по трассе Алматы – Бишкек маршрут будет поворачивать в северном направлении в сторону села Касымбек, огибать населенный пункт и далее следовать в направлении конечного остановочного пункта – села Шолаккаргалы".
В свою очередь в ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" сообщили, что:
"В рамках утвержденного плана с 2024 года ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-1 – станция Шамалган – Узынгаш (Сорбулакский тракт). В связи с проведением ремонтных работ с 27 мая и до их завершения схема движения маршрута №124 будет временно изменена".
Уточняется, что №124 будет курсировать:
- В северном направлении: ул. Бурундайское шоссе – до конечного пункта "ул. Аубакирова".
- В обратном направлении: начало с конечного пункта "Аубакирова" – ул. Бурундайское шоссе – далее по схеме.
21 мая 2026 года стало известно, что в Алматы начал курсировать новый городской автобусный маршрут №145.
