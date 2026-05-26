К казахстанцам обратились из-за опасности на железной дороге

Сегодня, 26 мая 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) на транспорте обратилась к казахстанцам с призывом соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала года сотрудниками ДП на транспорте к ответственности привлечены 22 376 граждан за переход железнодорожных путей в неустановленных местах.

Отмечается, что для предупреждения чрезвычайных происшествий транспортные полицейские совместно с представителями железнодорожных организаций регулярно проводят профилактические рейды и информационно-разъяснительные мероприятия среди населения.

"Несмотря на проводимую работу, случаи травмирования граждан продолжают фиксироваться. Основными причинами происшествий остаются грубое игнорирование базовых правил безопасности, переход железнодорожных путей в неустановленных местах, а также нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения". Пресс-служба ДП на транспорте

Как сообщается, только за прошедшие выходные транспортными полицейскими зарегистрированы четыре опасных инцидента на станциях Алматы, Туркестан, Караганда-Сортировочная и Тараз. Во всех случаях граждане пересекали железнодорожные пути в неустановленных местах. Нарушители привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

"В связи с началом летних каникул департамент полиции на транспорте обращается к родителям и детям с призывом строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей, так как это представляет опасность не только для их жизни и здоровья, но и для окружающих". Пресс-служба ДП на транспорте

