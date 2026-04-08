#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

Ветеринарам в Казахстане планируют поднять зарплату минимум на 25%

Серик Егизбаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 19:14 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по аграрным вопросам и председатель партии "Ауыл" Серік Егізбаев сообщил о разработке нового законопроекта, направленного на коренное улучшение условий труда специалистов ветеринарной службы.

В Комитете по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК начата активная работа над поправками в законодательство по вопросам ветеринарии. Реформа вызвана критическим состоянием отрасли и необходимостью повышения престижа профессии "Человека труда". На развитие отрасли планируется выделить 27 млрд тенге.

Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:

  • заработная плата ветеринарных специалистов будет увеличена минимум на 25%;
  • вводятся дополнительные выплаты, включая пособие на оздоровление в размере двух окладов;
  • законодательно закрепляются нормы по обеспечению специалистов специальной одеждой и другими необходимыми средствами для работы.
"Сегодня престиж работы в сфере ветеринарии находится на низком уровне, поэтому нам необходим этот закон. Депутаты фракции "Ауыл" и представители других фракций объединились, чтобы защитить интересы ветеринаров. Наша цель – не только поднять зарплаты, но и улучшить социальное положение сельских специалистов", – отметил Серік Егізбаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: