Ветеринарам в Казахстане планируют поднять зарплату минимум на 25%

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по аграрным вопросам и председатель партии "Ауыл" Серік Егізбаев сообщил о разработке нового законопроекта, направленного на коренное улучшение условий труда специалистов ветеринарной службы.

В Комитете по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК начата активная работа над поправками в законодательство по вопросам ветеринарии. Реформа вызвана критическим состоянием отрасли и необходимостью повышения престижа профессии "Человека труда". На развитие отрасли планируется выделить 27 млрд тенге. Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом: заработная плата ветеринарных специалистов будет увеличена минимум на 25%;

вводятся дополнительные выплаты, включая пособие на оздоровление в размере двух окладов;

законодательно закрепляются нормы по обеспечению специалистов специальной одеждой и другими необходимыми средствами для работы. "Сегодня престиж работы в сфере ветеринарии находится на низком уровне, поэтому нам необходим этот закон. Депутаты фракции "Ауыл" и представители других фракций объединились, чтобы защитить интересы ветеринаров. Наша цель – не только поднять зарплаты, но и улучшить социальное положение сельских специалистов", – отметил Серік Егізбаев.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: