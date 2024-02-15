Мажилисмены обратились к Олжасу Бектенову с просьбой

Депутаты фракции партии "Ауыл" и Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК обратились к премьер-министру Олжасу Бектенову с депутатским запросом. В нем они попросили главу правительства отменить пошлину на экспорт подсолнечника, сообщает Zakon.kz.

Как отметил мажилисмен Серик Егизбаев, депутатский запрос связан с многочисленными обращениями аграриев относительно введенной правительством пошлины на семена подсолнечника.

"Согласно данным Бюро национальной статистики, общие запасы подсолнечника на конец 2023 года составили более 322 тыс. тонн, из которых на складах маслозаводов – более 68 тыс. тонн, это двухмесячный запас сырья для производства и поставки масла подсолнечного на внутренний рынок. При этом объем переработки подсолнечника за четвертый квартал 2023 года составил в среднем 94 тыс. тонн в месяц при потребности внутреннего рынка 38 тыс. тонн в месяц", – сказал он.

С учетом переходящих запасов, по словам депутата, ежегодное общее предложение подсолнечника с учетом импорта составило порядка 1 млн тонн, что более чем в два раза превышает потребности в сырье для производства и поставки на внутренний рынок масла подсолнечного.

"Следует отметить, что с 4 до 26% с 2022 года по нынешний сезон вырос в общем объеме экспорт лущенного подсолнечника, который производится и экспортируется только маслозаводами. То есть, получается, что маслозаводам подсолнечник экспортировать можно, а фермерам, которые несут все издержки и риски по его выращиванию, нельзя. И где же здесь справедливость и логика в действиях правительства?!" Серик Егизбаев

В целом, по данным мажилисмена, производство подсолнечника с 2019 по 2023 год увеличилось с 840 до 1,3 млн тонн, или на 55%.

"Несмотря на это, в 2021 году правительством введены квоты на экспорт, а с 2023 года – экспортная таможенная пошлина на вывоз семян в размере 20% от контрактной стоимости, но не менее 100 евро на тонну. При этом годовой импорт семян из России достиг рекордных 230 тыс. тонн в год". Серик Егизбаев

Депутат подчеркнул, что введение экспортной пошлины и рост импорта привели к обрушению закупочных цен для отечественных фермеров на семена подсолнечника ниже уровня рентабельности. Фермеры на встречах с депутатами требуют объяснить действия правительства в интересах ограниченного количества предприятий-производителей подсолнечного масла в ущерб сотням фермерских хозяйств и при этом призывающего их диверсифицировать свои севообороты.

"При этом надо отметить, что, помимо регионов, традиционно выращивающих подсолнечник (ВКО и Павлодарская область), интерес к этой культуре проявили фермеры СКО, Костанайской и Карагандинской областей, соответственно нарастив посевные площади. То есть сложилась ситуация, когда аграриев призывают к уходу от монокультур, переходящие запасы которых ежегодно достигают миллионов тонн, и когда фермеры соглашаются и перестраивают всю технологию своей работы, включая дорогостоящее техническое перевооружение, им ставят такие "капканы". Возникает вопрос: насколько это честные взаимоотношения?" Серик Егизбаев

В итоге, как считает мажилисмен, неуклюжие действия уполномоченных государственных органов привели к острому дефициту оборотных средств у фермеров накануне весенне-полевых работ и поставили на грань банкротства многие хозяйства. При такой ситуации продажа семян подсолнечника на экспорт могла бы стать для них спасительным решением.

"В связи с вышеизложенным, учитывая острую необходимость своевременного финансирования предстоящей посевной кампании, считаем целесообразным отменить действие экспортной пошлины на экспорт подсолнечника с февраля текущего года. Это позволит крестьянам по справедливой цене реализовать продукцию, пользующуюся спросом в Узбекистане и Китае. Разница между внутренней и экспортной ценой составляет сегодня около 60 тыс. тенге на тонне и с учетом экспортного потенциала подсолнечника в объеме более 226 тыс. тонн фермеры могут получить дополнительный доход в сумме более 13 млрд тенге". Серик Егизбаев

Также депутаты фракции партии "Ауыл" и Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК рекомендуют принятие данного решения оперативно обсудить с представителями всех заинтересованных сторон на площадке НПП "Атамекен".

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