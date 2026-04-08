#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

Казахстанка попала под уголовное дело из-за 80 тысяч тенге

Фото: pexels
Жительница Степногорска попала под уголовное преследование за попытку заработать 80 тысяч тенге на финансовых махинациях. Женщина за вознаграждение предоставила доступ к своим счетам для сомнительных переводов, передает Zakon.kz.

Об этом 8 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области. По данным надзорного органа, осознав незаконность своих действий, гражданка добровольно обратилась в полицию и содействовала раскрытию преступления.

"Управлением полиции города Степногорск завершено досудебное расследование в отношении гражданки "Б", которая с целью быстрого заработка предоставила реквизиты своих банковских счетов и осуществляла переводы денежных средств. За это она получила вознаграждение в размере 80 000 тенге". Прокуратура Акмолинской области

В ходе досудебного расследования связи с деятельным раскаянием уголовное дело прекращено, она освобождена от уголовной ответственности.

В прокуратуре города подчеркивают, что подобный исход возможен далеко не всегда. С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 УК РК, которая вводит прямую ответственность за неправомерное предоставление доступа к банковским счетам и проведение незаконных транзакций за оплату. Согласно закону, только добровольное признание и активное содействие раскрытию преступления позволяют лицу, впервые преступившему закон, избежать судимости.

Надзорный орган Акмолинской области напоминает: любая передача банковских карт или персональных данных для осуществления чужих переводов делает вас соучастником преступления. Прокуратура призывает граждан не вступать в сомнительные сделки ради сомнительной выгоды.

4 апреля казахстанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества от имени сотрудников банков, правоохранительных органов, коммунальных служб и других организаций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: