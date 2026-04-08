Казахстанка попала под уголовное дело из-за 80 тысяч тенге

Жительница Степногорска попала под уголовное преследование за попытку заработать 80 тысяч тенге на финансовых махинациях. Женщина за вознаграждение предоставила доступ к своим счетам для сомнительных переводов, передает Zakon.kz.

Об этом 8 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области. По данным надзорного органа, осознав незаконность своих действий, гражданка добровольно обратилась в полицию и содействовала раскрытию преступления.

"Управлением полиции города Степногорск завершено досудебное расследование в отношении гражданки "Б", которая с целью быстрого заработка предоставила реквизиты своих банковских счетов и осуществляла переводы денежных средств. За это она получила вознаграждение в размере 80 000 тенге". Прокуратура Акмолинской области

В ходе досудебного расследования связи с деятельным раскаянием уголовное дело прекращено, она освобождена от уголовной ответственности.

В прокуратуре города подчеркивают, что подобный исход возможен далеко не всегда. С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 УК РК, которая вводит прямую ответственность за неправомерное предоставление доступа к банковским счетам и проведение незаконных транзакций за оплату. Согласно закону, только добровольное признание и активное содействие раскрытию преступления позволяют лицу, впервые преступившему закон, избежать судимости.

Надзорный орган Акмолинской области напоминает: любая передача банковских карт или персональных данных для осуществления чужих переводов делает вас соучастником преступления. Прокуратура призывает граждан не вступать в сомнительные сделки ради сомнительной выгоды.

4 апреля казахстанцев предупредили об участившихся случаях мошенничества от имени сотрудников банков, правоохранительных органов, коммунальных служб и других организаций.