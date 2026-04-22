Общество

Казахстанка хотела стать трейдером, но лишилась украшений и репутации

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 14:55 Фото: Zakon.kz
Жительница Тараза попала под уголовное преследование после того, как отдала деньги мошенникам и, чтобы это скрыть, инсценировала грабеж, сообщает Zakon.kz.

В суде №2 города 22 апреля 2026 года рассказали, что подсудимая сдала свои золотые украшения в ломбард и все деньги перевела на счета, указанные неизвестными лицами, за "трейдинг обучение".

"Позже, поняв, что курсы поддельные, и что вернуть деньги не сможет, она решила скрыть свои действия от семьи, инсценировав преступление. Подсудимая спрятала золотые и бриллиантовые украшения, принадлежащие невестке, связала себя скотчем и заявила, что в дом ворвались неизвестные люди, и, применив силу, завладели ее имуществом. Однако в рамках проведенного расследования полиция выяснила, что заявление о совершении преступления было ложным", – сообщили в суде.

Подсудимая признала вину и просила суд не назначать суровое наказание.

Приговором суда она признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления и приговорена к двум годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

В Алматинской области полиции пришлось бегать за женщиной, чтобы уберечь ее от мошенников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Казахстанка заявила о несправедливом экзамене в спецЦОНе
