До 1,4 млн предлагают, до 4,2 млн хотят: что происходит с вакансиями в Казахстане
Так, по данным ведомства, в марте 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 102,6 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 107,1 тыс. резюме.
Всего с начала 2026 года на платформе размещено 304,3 тыс. вакансий и 394,4 тыс. резюме.
Интересно, что по сравнению с февралем количество вакансий увеличилось на 3,7%, тогда как число резюме сократилось на 14,3%.
"В результате разрыв между предложением рабочей силы и спросом на нее заметно сократился: если в январе число резюме превышало количество вакансий почти на 60 тыс., то в феврале разница снизилась до 26 тыс., а в марте составила около 4,5 тыс. резюме".Пресс-служба МТСЗН РК
К примеру, в отраслевой структуре спроса лидируют образование (22,6 тыс. вакансий) и предоставление прочих услуг (21,2 тыс. вакансий).
Значительный спрос также сохраняется в здравоохранении, социальном обслуживании населения (8,7 тыс.) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (7,9 тыс. вакансий).
По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Туркестанской (7,7 тыс.), Карагандинской областях (7,6 тыс.), Астане (7,2 тыс.), Павлодарской (7,2 тыс.) и Атырауской областях (6,5 тыс. вакансий).
В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации – около 40% всех предложений. На низкоквалифицированные позиции приходится 31%, тогда как высококвалифицированные специалисты требуются по 29% вакансий.
Также отмечено, что среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 42% всех резюме.
Доля соискателей 35-44 лет составляет 26%, 45-54 лет – 20%, а старше 55 лет – 12%. По полу соискатели распределяются следующим образом: 54% – женщины, 46% – мужчины.
По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса:
- 42% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации,
- 30,5% – на высококвалифицированных,
- 27,5% – на низкоквалифицированных соискателей.
"Среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой оплаты труда в марте выделяются позиции заместителя начальника отдела по юридической работе (≈1,4 млн тенге), архитектора программного обеспечения (≈1,38 млн тенге) и начальника производства в добывающей промышленности (≈1,14 млн тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК
В свою очередь, среди соискателей наиболее высокие ожидания по уровню заработной платы зафиксированы у кандидатов на позиции HR бизнес-партнера (≈4,2 млн тенге), каротажника (≈3 млн тенге) и начальника лаборатории в промышленности (≈2,5 млн тенге).
Материал по теме
Немного ранее в МТСЗН заявляли, что повар – самая популярная специальность среди безработных в Казахстане.