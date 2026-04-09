Общество

До 1,4 млн предлагают, до 4,2 млн хотят: что происходит с вакансиями в Казахстане

Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 9 апреля 2026 года, предоставило свежие данные по рынку труда по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в марте 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 102,6 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 107,1 тыс. резюме.

Всего с начала 2026 года на платформе размещено 304,3 тыс. вакансий и 394,4 тыс. резюме.

Интересно, что по сравнению с февралем количество вакансий увеличилось на 3,7%, тогда как число резюме сократилось на 14,3%.

"В результате разрыв между предложением рабочей силы и спросом на нее заметно сократился: если в январе число резюме превышало количество вакансий почти на 60 тыс., то в феврале разница снизилась до 26 тыс., а в марте составила около 4,5 тыс. резюме".Пресс-служба МТСЗН РК

К примеру, в отраслевой структуре спроса лидируют образование (22,6 тыс. вакансий) и предоставление прочих услуг (21,2 тыс. вакансий).

Значительный спрос также сохраняется в здравоохранении, социальном обслуживании населения (8,7 тыс.) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве (7,9 тыс. вакансий).

По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Туркестанской (7,7 тыс.), Карагандинской областях (7,6 тыс.), Астане (7,2 тыс.), Павлодарской (7,2 тыс.) и Атырауской областях (6,5 тыс. вакансий).

В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации – около 40% всех предложений. На низкоквалифицированные позиции приходится 31%, тогда как высококвалифицированные специалисты требуются по 29% вакансий.

Также отмечено, что среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 42% всех резюме.

Доля соискателей 35-44 лет составляет 26%, 45-54 лет – 20%, а старше 55 лет – 12%. По полу соискатели распределяются следующим образом: 54% – женщины, 46% – мужчины.

По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса:

  • 42% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации,
  • 30,5% – на высококвалифицированных,
  • 27,5% – на низкоквалифицированных соискателей.
"Среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой оплаты труда в марте выделяются позиции заместителя начальника отдела по юридической работе (≈1,4 млн тенге), архитектора программного обеспечения (≈1,38 млн тенге) и начальника производства в добывающей промышленности (≈1,14 млн тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК

В свою очередь, среди соискателей наиболее высокие ожидания по уровню заработной платы зафиксированы у кандидатов на позиции HR бизнес-партнера (≈4,2 млн тенге), каротажника (≈3 млн тенге) и начальника лаборатории в промышленности (≈2,5 млн тенге).

В Казахстане безработным упростили поиск работы

Немного ранее в МТСЗН заявляли, что повар – самая популярная специальность среди безработных в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
