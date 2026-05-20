#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.93
548.43
6.61
Финансы

Кому в Казахстане готовы платить до 2 млн тенге

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 09:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве труда и социальной защиты населения 20 мая 2026 года рассказали о ситуации на рынке спроса-предложения работы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в апреле на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 104,7 тыс. вакансий, соискатели опубликовали 123,3 тыс. резюме.

"По сравнению с мартом количество вакансий увеличилось на 2,1%, тогда как число резюме возросло на 15,1%", – сообщили в Минтруда.

В отраслевой структуре спроса лидирует образование (20,2 тыс. вакансий) и предоставление прочих видов услуг (15,5 тыс. вакансий). Значительный спрос сохраняется также в:

  • сельском, лесном и рыбном хозяйстве (10,7 тыс.);
  • обрабатывающей промышленности (9,5 тыс. вакансий);
  • здравоохранении и социальном обслуживании населения (9,4 тыс. вакансий).

По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Астане (8,5 тыс.), Павлодарской области (7,2 тыс.), Алматы (6,7 тыс.), Акмолинской области (6,6 тыс.) и Карагандинской области (6,4 тыс. вакансий).

"В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации – около 46% всех предложений. На высококвалифицированные позиции приходится 27%, низкоквалифицированные специалисты требуются по 27% вакансий", – добавили в ведомстве.

Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 39% всех резюме. Доля соискателей 35-44 лет составляет 28%, 45-54 лет – 20%, а старше 55 лет – 13%. По полу: 53% – женщины, 47% – мужчины.

По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 42% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 31% – на высококвалифицированных, и 27% – на низкоквалифицированных соискателей.

Позиция пилота в апреле оказалась лидирующей сразу по двум показателям: работодатели предлагали зарплаты около 1,9 млн тенге, тогда как сами соискатели рассчитывали на 3,9 млн тенге.

В числе других высокооплачиваемых вакансий:

  • архитектор программного обеспечения (≈1,7 млн);
  • руководитель по испытаниям оборудования (≈1,6 млн).

Среди соискателей с высокими ожиданиями – стюардессы (≈2,1 млн) и челюстно-лицевые хирурги (≈2 млн).

Отметим, что в марте на бирже труда среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой зарплаты выделялись позиции заместителя начальника отдела по юридической работе (≈1,4 млн тенге), архитектора программного обеспечения (≈1,38 млн тенге) и начальника производства в добывающей промышленности (≈1,14 млн тенге). А в феврале наиболее высокие заработные платы работодатели предлагали по позициям инженера-разработчика нефтяных и газовых месторождений (≈3,6 млн тенге), главного технолога проекта в строительстве (≈2,8 млн тенге), а также техника по материаловедению (≈2,2 млн тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии
11:27, 19 февраля 2026
Какие профессии востребованы в Казахстане и кому готовы платить много
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
09:28, 15 января 2026
Кому в Казахстане работодатели готовы платить миллионные зарплаты
Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге
09:18, 12 ноября 2025
Кому работодатели в Казахстане готовы платить зарплату в миллион тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик на турнире в Женеве
08:48, Сегодня
Александр Бублик узнал соперника на стартовавшем в Женеве турнире ATP 250
Разъяснения спорным моментов 10 тура
08:24, Сегодня
Глава судейского департамента КФФ дал оценку спорным эпизодам 10-го тура
Рико Верхувен рассказал, за счёт чего планирует победить Александра Усика
07:47, Сегодня
Рико Верхувен рассказал, за счёт чего планирует победить Александра Усика
Названы приоритетные соперники для возвращения Василия Ломаченко
07:19, Сегодня
Названы приоритетные соперники для возвращения Василия Ломаченко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: