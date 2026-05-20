Кому в Казахстане готовы платить до 2 млн тенге

В Министерстве труда и социальной защиты населения 20 мая 2026 года рассказали о ситуации на рынке спроса-предложения работы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в апреле на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 104,7 тыс. вакансий, соискатели опубликовали 123,3 тыс. резюме.

"По сравнению с мартом количество вакансий увеличилось на 2,1%, тогда как число резюме возросло на 15,1%", – сообщили в Минтруда.

В отраслевой структуре спроса лидирует образование (20,2 тыс. вакансий) и предоставление прочих видов услуг (15,5 тыс. вакансий). Значительный спрос сохраняется также в:

сельском, лесном и рыбном хозяйстве (10,7 тыс.);

обрабатывающей промышленности (9,5 тыс. вакансий);

здравоохранении и социальном обслуживании населения (9,4 тыс. вакансий).

По региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Астане (8,5 тыс.), Павлодарской области (7,2 тыс.), Алматы (6,7 тыс.), Акмолинской области (6,6 тыс.) и Карагандинской области (6,4 тыс. вакансий).

"В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации – около 46% всех предложений. На высококвалифицированные позиции приходится 27%, низкоквалифицированные специалисты требуются по 27% вакансий", – добавили в ведомстве.

Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 39% всех резюме. Доля соискателей 35-44 лет составляет 28%, 45-54 лет – 20%, а старше 55 лет – 13%. По полу: 53% – женщины, 47% – мужчины.

По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 42% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 31% – на высококвалифицированных, и 27% – на низкоквалифицированных соискателей.

Позиция пилота в апреле оказалась лидирующей сразу по двум показателям: работодатели предлагали зарплаты около 1,9 млн тенге, тогда как сами соискатели рассчитывали на 3,9 млн тенге.

В числе других высокооплачиваемых вакансий:

архитектор программного обеспечения (≈1,7 млн);

руководитель по испытаниям оборудования (≈1,6 млн).

Среди соискателей с высокими ожиданиями – стюардессы (≈2,1 млн) и челюстно-лицевые хирурги (≈2 млн).

Отметим, что в марте на бирже труда среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой зарплаты выделялись позиции заместителя начальника отдела по юридической работе (≈1,4 млн тенге), архитектора программного обеспечения (≈1,38 млн тенге) и начальника производства в добывающей промышленности (≈1,14 млн тенге). А в феврале наиболее высокие заработные платы работодатели предлагали по позициям инженера-разработчика нефтяных и газовых месторождений (≈3,6 млн тенге), главного технолога проекта в строительстве (≈2,8 млн тенге), а также техника по материаловедению (≈2,2 млн тенге).