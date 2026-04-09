В Казахстане приостановлена выдача ИИН иностранцам и лицам без гражданства
Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 9 апреля 2026 года, обратилась к услугополучателям с важной информацией касательно выдачи индивидуального идентификационного номера (ИИН), сообщает Zakon.kz.
Их оповестили о временной приостановке услуги.
"В 09:00 произошел технический сбой на стороне уполномоченного государственного органа. В связи с этим на данный момент в ЦОНах и Центрах миграционных услуг недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", – сообщили в "Правительстве для граждан" в четверг.
В госкорпорации добавили, что:
"В связи с проведением технических работ на стороне уполномоченного органа в период с 09:00 10 апреля до 09:00 13 апреля также будет приостановлено оказание государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".
О возобновлении оказания услуги в "Правительстве для граждан" пообещали сообщить позднее, после завершения всех восстановительных работ на стороне госоргана.
Материал по теме
К казахстанцам обратились из-за паспорта, удостоверения, прав и ЭЦП
Услуга по формированию ИИН для иностранцев и лиц без гражданства в предыдущий раз была недоступна с 13 по 16 февраля 2026 года. Тогда на стороне госоргана проводили технические работы.
Читайте также
