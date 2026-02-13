С 13 февраля иностранцы не смогут получить ИИН в ЦОНах: названа причина

Накануне, 12 февраля 2026 года, пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" распространила важную информацию касательно получения иностранцами индивидуального идентификационного номера (ИИН) в центрах обслуживания населения (ЦОНах), сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации проинформировали, что с 13 по 16 февраля на стороне уполномоченного государственного органа будут проводиться технические работы.

"В связи с этим с 09:00 13 февраля 2026 года в ЦОНах и Центрах миграционных услуг будет недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан". Приносим извинения за временные неудобства", – заявили в пресс-службе НАО, обращаясь к иностранцам.

В предыдущий раз услуга по формированию ИИН для иностранных граждан была недоступна с 6 до 8 декабря 2025 года. Тогда на стороне госоргана проводили плановые работы.