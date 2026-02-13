#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Общество

С 13 февраля иностранцы не смогут получить ИИН в ЦОНах: названа причина

талон, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:34 Фото: Instagram/gov4c.kz
Накануне, 12 февраля 2026 года, пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" распространила важную информацию касательно получения иностранцами индивидуального идентификационного номера (ИИН) в центрах обслуживания населения (ЦОНах), сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации проинформировали, что с 13 по 16 февраля на стороне уполномоченного государственного органа будут проводиться технические работы.

"В связи с этим с 09:00 13 февраля 2026 года в ЦОНах и Центрах миграционных услуг будет недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан". Приносим извинения за временные неудобства", – заявили в пресс-службе НАО, обращаясь к иностранцам.

В предыдущий раз услуга по формированию ИИН для иностранных граждан была недоступна с 6 до 8 декабря 2025 года. Тогда на стороне госоргана проводили плановые работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Скандал с выдачей ИИН иностранцам: в госкорпорации высказались о проверке прокуратуры СКО
11:08, 30 сентября 2025
Скандал с выдачей ИИН иностранцам: в госкорпорации высказались о проверке прокуратуры СКО
В каком секторе ЦОНа можно получить готовые документы и что будет, если опоздать
13:54, 02 декабря 2025
В каком секторе ЦОНа можно получить готовые документы и что будет, если опоздать
Иностранцам в Казахстане объявили важную информацию по оформлению ИИН
16:50, 05 декабря 2025
Иностранцам в Казахстане объявили важную информацию по оформлению ИИН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легенда UFC подчеркнул величие Джона Джонса
10:09, Сегодня
Легенда UFC подчеркнул величие Джона Джонса
Сколько призовых денег заработала Елена Рыбакина в Дохе
09:50, Сегодня
Сколько призовых денег заработала Елена Рыбакина в Дохе
"Елимай" не испытал проблем с армянским клубом в матче УТС в ОАЭ
09:35, Сегодня
"Елимай" не испытал проблем с армянским клубом в матче УТС в ОАЭ
Легенда UFC одобряет "несправедливость" лиги в отношении Армана Царукяна
09:16, Сегодня
Легенда UFC одобряет "несправедливость" лиги в отношении Армана Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: