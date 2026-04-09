#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Общество

Молодежь Семея показала пример заботы о природе

Молодежь Семея на Таза Қазақстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 14:23
В городе Семее в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" состоялась очередная экологическая акция, объединившая активную молодежь вокруг простой, но важной идеи – чистота начинается с каждого из нас.

Инициатива направлена на охрану окружающей среды, улучшение санитарного состояния города и формирование экологической культуры среди населения. Акция прошла на территории острова Бейбітшілік, где около 50 студентов вузов и волонтеров провели масштабную уборку.

Участники очистили территорию от бытового мусора, привели в порядок зоны отдыха и показали личным примером, что забота о природе не требует громких слов – достаточно сделать первый шаг. Все собранные отходы были вывезены на специализированные полигоны.

Фото: акимат области Абай

По словам организаторов, подобные мероприятия проводятся регулярно и играют важную роль в формировании ответственного отношения к окружающей среде. Особое значение имеет участие молодежи, которая не только вносит реальный вклад в улучшение экологической ситуации, но и задает правильный вектор для всего общества.

Участник субботника, студент Айхан Аханов, отметил значимость таких инициатив.

"Участие в подобных акциях важно для каждого молодого человека. Чистота – это отражение внутренней культуры. Мы не просто убираем территорию – мы формируем отношение к окружающему миру. Начав с себя, можно изменить многое вокруг. Сохранение природы – наша общая задача", – подчеркнул он.

Фото: акимат области Абай

Отметим, что 4 апреля в регионе уже прошли первые субботники в рамках санитарно-экологического двухмесячника. В них приняли участие более 15 тысяч жителей, было задействовано свыше тысячи организаций и сотни единиц техники. В результате на полигоны вывезено 1 857 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

Кроме того, в социальных сетях активно развивается экологическая акция "Өзіңнен баста", в которой участвуют молодежь, экоактивисты и блогеры. Участники делятся результатами своей работы, публикуют фото и видео уборок, призывая окружающих присоединиться к движению за чистоту.

Фото: акимат области Абай

В целом программа "Таза Қазақстан" продолжает объединять людей вокруг идеи бережного отношения к природе, напоминая: большие изменения начинаются с простых действий каждого человека.

Фото: акимат области Абай

Айсулу Омарова
