Общество

"Все службы должны быть готовы": МЧС, МВД и акиматы получили поручения от Бектенова

премьер-министр РК Олжас Бектенов, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 16:02 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай провел заседание Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрены вопросы подготовки к пожароопасному периоду 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РК.

"Пожароопасный период только начинается. В ряде регионов уже фиксируются возгорания на территориях природных заповедников и лесных хозяйств. Очаги возгорания ежедневно возникают и в степных районах. Они наносят значительный ущерб флоре и фауне. Все службы должны быть готовы к оперативному реагированию", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев подчеркнул важность усиления профилактической работы как в лесных, так и в степных регионах. Отмечено, что акиматам требуется ускорить создание защитных полос, очистку территорий, привести в готовность технику, проверить сельхозоборудование на наличие искрогасителей и обеспечить подготовку водоисточников.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости качественной реализации республиканского и региональных планов мероприятий по снижению рисков пожаров. Особо подчеркнута важность очистки территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора, а также создания минерализованных полос.

По данным МЧС, эта работа не ведется на должном уровне в ряде регионов, включая Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Туркестанскую области и область Жетысу. Также не завершена очистка территорий в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской областях, что создает прямую угрозу населенным пунктам. По данным Минэкологии, низкая степень готовности к пожароопасному сезону отмечается в Актюбинской и Кызылординской областях.

Олжас Бектенов поставил перед акимами задачу по активизации данной работы и поручил взять на личный контроль решение проблемных вопросов.

По итогам заседания премьер-министр дал ряд поручений госорганам и ведомствам:

  • Министерству экологии – обеспечить полноценный охват регионов авиапатрулированием и ускорить заключение договоров на дежурство вертолетов в пожароопасный период, оснащенных водосливными устройствами с их размещением вблизи лесного фонда. Также необходимо развернуть дополнительные посты наблюдения в наиболее пожароопасных зонах и активнее использовать беспилотные аппараты для аэровизуального мониторинга лесов и степей. Для авиапатрулирования и тушения пожаров при необходимости задействовать воздушные суда МЧС, а также авиационные подразделения Министерства обороны, МВД и КНБ с обеспечением их дислокации по регионам.
  • МЧС совместно с Минэкологии и другими заинтересованными госорганами – организовать и провести республиканское командно-штабное учение по реагированию на природные пожары. К учениям необходимо привлечь пункты "Ауыл құтқарушылары", потенциал которых должен активно использоваться, а их развитие – продолжено повсеместно. Кроме того, в ситуационном центре МЧС на пожароопасный период будет создан оперативный штаб с участием представителей заинтересованных госорганов, который обеспечит круглосуточный мониторинг обстановки в регионах.
  • Министерству экологии совместно с акиматами – продолжить работу по дальнейшему оснащению природоохранных и лесных учреждений. Совместно с акиматами, Министерством искусственного интеллекта и компанией "Казахтелеком" необходимо расширить охват системами раннего обнаружения пожаров и обеспечить их работу, в том числе на территории резервата "Семей орманы".
  • МИИЦР – обеспечить готовность информационных систем для прогнозирования пожаров и алгоритмов их тушения с использованием данных дистанционного зондирования Земли. Результаты прогнозирования должны оперативно доводиться до акиматов и заинтересованных госорганов.
  • Акиматам – продолжить работу по организации добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Также обеспечить наличие необходимых запасов ГСМ для привлечения воздушных судов в регионах. Следует подготовить водоемы для забора воды пожарными машинами и вертолетами. Все организационные вопросы решить до 20 апреля.
  • МВД – принять меры по недопущению пребывания граждан в лесах в период повышенной пожарной опасности. Организовать график рейдов и патрулирования. Всех нарушителей требований пожарной безопасности привлекать к ответственности.
  • Министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии, культуры и информации, а также акиматам – усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Координация выполнения поручений закреплена за заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Также сообщается, что Олжас Бектенов на примере государственного лесного природного резервата "Семей орманы" проверил реализацию поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по внедрению современных цифровых технологий в сферу охраны и защиты лесов.

На территории резервата премьер-министр ознакомился с результатами внедрения в пилотном режиме системы раннего обнаружения лесных и степных пожаров, функционирующей на базе ИИ. Технологии позволяют фиксировать возгорание на дальних расстояниях и при любых погодных условиях.

Здесь же в присутствии премьер-министра, министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, министра по ЧС Чингиса Аринова и акима области Абай Берика Уали проведены учения с имитацией лесного пожара. Специалистами резервата совместно с пожарными продемонстрирована эффективность цифровых технологий и алгоритм взаимодействия служб пожаротушения.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев доложил, что комплексы круглосуточного видеомониторинга с использованием современных тепловизионных и оптических камер автоматически фиксируют признаки возгорания на ранних стадиях. При обнаружении пожара или задымления система моментально передает сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет быстро локализовать и ликвидировать очаг возгорания. ЦОУ оснащен видеостеной для вывода изображений с камер в режиме реального времени, а также стационарной радиостанцией. Аналогичные центры открыты во всех 10 филиалах "Семей орманы", расположенных в 7 районах области Абай. Система раннего пожаротушения прошла свыше 100 испытательных запусков. Проводится работа по ее совершенствованию, в том числе интеграции с шестью метеокомплексами и станцией грозопеленгации, позволяющей улавливать сухие грозовые удары.

По поручению президента технология раннего выявления пожаров поэтапно масштабируется по стране. Гендиректор дивизиона цифрового бизнеса АО "Казахтелеком" Бахтияр Кожахметов доложил о двухэтапном внедрении системы в пяти лесных хозяйствах Акмолинской области, двух заповедниках вблизи Астаны, а также Каркаралинском и Баянаульском природных парках. Завершаются работы в Иле-Алатауском, Сайрам-Угамском нацпарках и ГНПП "Кольсайские озера". Третий этап охватит 10 лесных хозяйств ВКО и Катон-Карагайский национальный парк.

Таким образом, в июле текущего года планируется завершить охват наиболее пожароопасных территорий 24 природных парков и заповедников Казахстана с вводом всех систем в промышленную эксплуатацию в сентябре.

Как подчеркнул Олжас Бектенов, в соответствии с поручениями главы государства внедряется принципиально новые стандарты защиты лесного фонда.

"Осуществляются системные меры, направленные не только на восстановление леса, но и на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых направлений, определенных президентом, стала цифровизация. В прошлом году в резервате внедрена система раннего обнаружения пожаров с 37 современными камерами, покрывающими 510 тыс. га. Важно помнить, что технологии нужно подкреплять непосредственным патрулированием. Поэтому работа лесной охраны в пожароопасный период должна быть регулярной и охватывать все зоны риска. Проводимая работа полностью соответствует задачам общенациональной инициативы главы государства "Таза Қазақстан", которая направлена на сохранение природных ресурсов и повышение экологической культуры граждан", – заявил глава правительства.

Премьер-министр поручил ускорить работы и обеспечить качественное внедрение цифровых технологий.

В ходе посещения территории Краснокордонского лесничества Олжас Бектенов ознакомился с работой, проводимой в рамках поручений президента по укреплению материально-технической базы лесных хозяйств "Семей орманы".

Генеральный директор ГЛПР "Семей орманы" Казбек Аметов сообщил о 100%-ном обновлении парка резервата современной техникой за последние 2 года. На сегодня полностью решена проблема ее износа, составлявшего 85% в 2023 году.

В целом правительством по поручению главы государства реализуется масштабная программа по модернизации противопожарной техники в Казахстане.

На эти цели в 2024-2025 годах из республиканского и местного бюджетов выделено 21,5 млрд тенге, в результате чего обеспеченность лесных хозяйств новой техникой по стране достигла 87%. Лесными хозяйствами приобретены 92 пожарные машины, 118 малых лесопатрульных комплексов (МЛПК), 244 трактора, 240 патрульных машин и более 3 тыс. единиц другой техники и оборудования. За счет лизинговых средств выделено 35 млрд тенге на приобретение 1057 единиц противопожарной техники, до конца мая текущего года планируется полное завершение поставок по всей стране.

8 апреля 2026 года в правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию Казахстана с международными финансовыми организациями.

Динара Халдарова
