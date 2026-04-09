#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Штормовой день в Казахстане: где ждать грозу, снег и гололед 10 апреля

Фото: pexels
Казахстан в пятницу, 10 апреля 2026 года, окажется под влиянием непогоды. Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о предстоящей погоде, сообщает Zakon.kz.

Так, 10 апреля на территории Казахстана сохранится неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов.

"Пройдут дожди с грозами, на севере страны и в горных районах юго-востока возможны осадки в виде дождя и снега. На западе, востоке и юго-востоке временами ожидаются сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируются туманы и усиление ветра. В отдельных районах возможны шквалистый ветер, град, а на севере – гололед.

Помимо этого, высокая пожарная опасность ожидается на западе и севере Туркестанской области, на западе Жамбылской области, в северных, западных и южных районах Алматинской области, на севере и юге области Жетысу, на западе и юге Карагандинской области, а также на юге области Абай.

Впрочем, непогода продлится недолго. О том, когда ждать потепления, можно прочитать по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Японский футболист спас "Улытау" от серии пенальти в Кубке Казахстана
17:34, Сегодня
Японский футболист спас "Улытау" от серии пенальти в Кубке Казахстана
УЕФА высоко оценил стратегию развития футбола в Казахстане
17:28, Сегодня
УЕФА высоко оценил стратегию развития футбола в Казахстане
Чемпионат Азии по борьбе: бронзовая призёрка Олимпиады лишила казахстанку бронзовой медали
17:05, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: бронзовая призёрка Олимпиады лишила казахстанку бронзовой медали
Невероятным камбэком завершился матч "Шахтёр" - "Окжетпес" в Кубке Казахстана
17:01, Сегодня
Невероятным камбэком завершился матч "Шахтёр" - "Окжетпес" в Кубке Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: