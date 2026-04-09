Штормовой день в Казахстане: где ждать грозу, снег и гололед 10 апреля

Казахстан в пятницу, 10 апреля 2026 года, окажется под влиянием непогоды. Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о предстоящей погоде, сообщает Zakon.kz.

Так, 10 апреля на территории Казахстана сохранится неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов.

"Пройдут дожди с грозами, на севере страны и в горных районах юго-востока возможны осадки в виде дождя и снега. На западе, востоке и юго-востоке временами ожидаются сильные дожди". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируются туманы и усиление ветра. В отдельных районах возможны шквалистый ветер, град, а на севере – гололед.

Помимо этого, высокая пожарная опасность ожидается на западе и севере Туркестанской области, на западе Жамбылской области, в северных, западных и южных районах Алматинской области, на севере и юге области Жетысу, на западе и юге Карагандинской области, а также на юге области Абай.

Впрочем, непогода продлится недолго.