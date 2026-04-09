Когда в Алматы вернется летнее тепло до +24°С и чего ждать Астане, Шымкенту 10-12 апреля

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что 10 и 11 апреля в Алматы ожидаются дожди с грозами, а 12 они прекратятся и станет по-летнему тепло. Что же ждет Астану и Шымкент – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 10 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +7+9°С.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +12+14°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +12+14°С. 12 апреля: переменная облачность, днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +14+16°С. Прогноз погоды по Алматы 10 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

11 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С. Прогноз погоды по Шымкенту 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С. Материал по теме Морозы до -5°C вернутся в Казахстан Ранее синоптики сообщили, что по Казахстану ударит непогода – 9-11 апреля 2026 года ожидаются снег, ливни и резкое похолодание.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: