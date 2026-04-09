#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Общество

Когда в Алматы вернется летнее тепло до +24°С и чего ждать Астане, Шымкенту 10-12 апреля

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:01 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что 10 и 11 апреля в Алматы ожидаются дожди с грозами, а 12 они прекратятся и станет по-летнему тепло. Что же ждет Астану и Шымкент – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 10 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +7+9°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +12+14°С.
  • 12 апреля: переменная облачность, днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +14+16°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 10 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.
  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.
  • 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:01
Ранее синоптики сообщили, что по Казахстану ударит непогода – 9-11 апреля 2026 года ожидаются снег, ливни и резкое похолодание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: