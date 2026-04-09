Погода сильно испортится: Алматы накроют грозы, а в горах пойдет снег
Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы, со ссылкой на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz о неблагоприятных погодных условиях.
Так, по данным специалистов, 10 апреля 2026 года в городе ожидаются дождь и гроза.
В горных районах Иле-Алатау, включая Бостандыкский и Медеуский районы, в дневное время прогнозируются дождь и гроза, а ночью – сильные осадки с переходом в снег.
Далее следует важное предупреждение.
"Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы в период непогоды, соблюдать меры личной безопасности и следить за официальными сообщениями служб".Пресс-служба ДЧС Алматы
Материал по теме
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript