Общество

Главную ответственность государства и родителей за будущее молодежи назвал Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 13:14 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 10 апреля 2026 года на церемонии награждения ученых, напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что, поддерживая науку и отдавая дань уважения ученым, мы утверждаем в обществе такие ценности, как трудолюбие, любовь к знаниям, созидательность.

"Если нашему народу будет присущ передовой образ мышления, это неизбежно пробудит в подрастающем поколении интерес к научному поиску и образованию. Воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи – это наш общий долг, за исполнение которого в равной мере ответственны и государство, и родители".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в прошлом году подписал закон о создании единой накопительной системы "Келешек".

"Данная программа позволит родителям формировать целевые накопления на получение детьми качественного образования. На сегодня уже около 200 тыс. граждан открыли специальные счета. Безусловно, это самые дальновидные инвестиции в будущее".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент обратился к ученым с благодарностью.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
