Президент поздравил ученых с профессиональным праздником

10 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, сообщает Zakon.kz

В своей речи президент указал, что в основе всех достижений человечества лежит труд ученых.

"Поздравляю вас с Днем работников науки! Проведение подобных встреч в Акорде накануне профессионального праздника стало хорошей традицией. Это знак особого уважения и свидетельство глубокого признания заслуг научного сообщества, поскольку именно наука служит фундаментальной опорой прогрессивного государства, а ученые – его главное достояние. С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене. Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых", – сказал глава государства.

По его словам, в зале сегодня присутствуют исследователи, добившиеся выдающихся достижений в различных отраслях познания.

"Вы вносите значительный вклад в формирование нового качества нации и повышение благосостояния наших граждан, за что выражаю вам искреннюю признательность. Всегда будут актуальными слова великого Абая: "Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом". Чтобы стать конкурентоспособной страной, нам, прежде всего, нужно развивать науку, осваивать новые технологии и ИИ", – сказал Токаев.

Далее президент рассказал о мерах системной поддержки науки.

"Как известно, нынешний год я объявил Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы четко осознаем: для государства, нацеленного на рост и процветание, опора на науку становится стратегической задачей. Государство оказывает системную поддержу научной сфере. За последние пять лет объем ее финансирования вырос в шесть раз. Растет количество научно-исследовательских университетов. Представителям бизнеса, инвестирующим в научные проекты, предоставляются налоговые льготы. Перед нами стоит еще одна важная задача. Необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы молодые ученые смогли посвятить себя науке. Ведь будущее отечественной науки – в руках передовой, талантливой, интеллектуальной, стремящейся к высоким целям молодежи", – сказал глава государства.

Амбициозные и одаренные граждане, по словам президента, станут главным двигателем прогресса нации. Именно им предстоит продолжить путь таких корифеев, как Каныш Сатпаев.

"Поэтому нужно всячески поддерживать исследователей, делающих первые шаги в науке. В этом направлении уже предпринимаются важные меры. На сегодняшний день более 600 молодым ученым предоставлено жилье, им также выделяются специальные гранты. Ежегодно начинающие специалисты проходят стажировки в ведущих мировых научных центрах для повышения квалификации и обмена опытом. Эти конкретные шаги непременно получат свое продолжение", – сказал Токаев.

