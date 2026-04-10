Чистота своими руками: в Акколе прошла масштабная акция "Таза Қазақстан"

Сегодня в Акколе прошла масштабная уборка лесопарковой зоны в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Более 200 горожан – сотрудники госорганов, волонтеры и студенты – собрались в районе стадиона, чтобы привести территорию в порядок.

За несколько часов участники очистили около 2 гектаров земли и собрали более 80 мешков мусора. Приведенный в порядок лес стал итогом общей работы жителей города.

К акции присоединился и аким Аккольского района Биржан Абдрахманов, который работал вместе с горожанами.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Для нас проведение таких акций – это не просто уборка территории, а важный этап формирования экологической культуры и дисциплины, особенно среди молодежи. Мы хотим привить подрастающему поколению искреннюю любовь к родной природе и ответственность за порядок в нашем общем доме", – отметил Биржан Абдрахманов.

Опытные специалисты отмечают, что личное участие в благоустройстве помогает быстрее увидеть результат совместных усилий.

"Мы с большой радостью выходим на такие мероприятия. Как жители этого города, мы выступаем за чистоту и за то, чтобы всем здесь было комфортно и приятно. Для нас крайне важна экологически добрая обстановка в Акколе, поэтому участие в подобных акциях – это естественный порыв сердца и забота о будущем нашего края", – поделилась своими впечатлениями специалист Государственного архива Аккольского района Антонина Тетик.

Прошедшая акция – это лишь часть большого плана по благоустройству Аккольского района в этом сезоне. Работы по наведению порядка в лесопарковых зонах и на улицах города будут продолжены.