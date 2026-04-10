#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

Чистота своими руками: в Акколе прошла масштабная акция "Таза Қазақстан"

акция "Таза Қазақстан", Акколь, жители, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:54 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Сегодня в Акколе прошла масштабная уборка лесопарковой зоны в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Более 200 горожан – сотрудники госорганов, волонтеры и студенты – собрались в районе стадиона, чтобы привести территорию в порядок.

За несколько часов участники очистили около 2 гектаров земли и собрали более 80 мешков мусора. Приведенный в порядок лес стал итогом общей работы жителей города.

К акции присоединился и аким Аккольского района Биржан Абдрахманов, который работал вместе с горожанами.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Для нас проведение таких акций – это не просто уборка территории, а важный этап формирования экологической культуры и дисциплины, особенно среди молодежи. Мы хотим привить подрастающему поколению искреннюю любовь к родной природе и ответственность за порядок в нашем общем доме", – отметил Биржан Абдрахманов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Опытные специалисты отмечают, что личное участие в благоустройстве помогает быстрее увидеть результат совместных усилий.

"Мы с большой радостью выходим на такие мероприятия. Как жители этого города, мы выступаем за чистоту и за то, чтобы всем здесь было комфортно и приятно. Для нас крайне важна экологически добрая обстановка в Акколе, поэтому участие в подобных акциях – это естественный порыв сердца и забота о будущем нашего края", – поделилась своими впечатлениями специалист Государственного архива Аккольского района Антонина Тетик.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Прошедшая акция – это лишь часть большого плана по благоустройству Аккольского района в этом сезоне. Работы по наведению порядка в лесопарковых зонах и на улицах города будут продолжены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: