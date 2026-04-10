"Мы обязаны исключить точечную застройку": в Акмолинской области создан Центр урбанистики

Акмолинская область сегодня переживает настоящий строительный бум. Цифры говорят сами за себя: за год в регионе ввели 1,4 миллиона квадратных метров жилья – это столько же, сколько было построено за три предыдущих года вместе взятых.

Область уверенно закрепилась в лидерах по строительству на всем севере и в центре Казахстана. Однако за миллионами "квадратов" скрылась проблема – хаотичная застройка.

Многие кокшетауцы на себе почувствовали, что такое "точечная застройка", когда новые многоэтажки буквально втискивают в старые дворы. Власти региона решили, что время "стихийных коробок" официально закончилось.

Аким области Марат Ахметжанов на сегодняшнем совещании высказался об этом предельно жестко:

"Хаотичная застройка – это лишь следствие более системных вопросов. Мы обязаны исключить практику предоставления земельных участков без комплексной проработки застройки и не допускать "точечную застройку" на территории областного центра. Наш приоритет – переход к управлению территориями по принципу: сначала анализ и подготовка инфраструктуры, а затем реализация проектов".

Чтобы эти слова не остались просто лозунгом, в области создали уникальный инструмент – Центр урбанистики на базе СПК "KOKSHE". Это своего рода "мозговой центр", который будет работать по принципу "сначала думаем, потом копаем". Задача центра – проводить глубокий анализ каждой территории перед тем, как туда зайдет строительная техника. Специалисты будут изучать все: от состояния старых труб до того, хватит ли в будущем районе мест в школах и детских садах.

Один из самых амбициозных планов новой реформы – масштабная реновация. Власти не хотят просто застраивать окраины, они намерены очищать центры городов от руин. Опыт уже есть: в регионе снесли 21 ветхий дом, переселив 193 семьи в новые квартиры. Но это лишь разминка перед большим рывком.

Заместитель председателя правления СПК "KOKSHE" Али Алиев озвучил планы, которые изменят облик региона до неузнаваемости:

"Мы ставим для себя амбиционную цель – до 2030 года снести 250 аварийных и ветхих домов. На их месте мы планируем построить современное жилье, куда смогут переехать 18 тысяч человек. Наш подход гарантирует, что каждый новый квадратный метр будет обеспечен дорогами, сетями и социальной инфраструктурой".

Особое внимание уделят микрорайону "Сарыарка" в Кокшетау. Здесь планируют внедрить индустриальное домостроение – это позволит строить быстро, качественно и, что важно в здешнем климате, с высокими показателями энергоэффективности. При этом во главе угла будет стоять "единый оператор" – Казахстанская жилищная компания, которая предоставит финансовые инструменты для комплексной застройки и аренды с правом выкупа.

Реформа затронет не только будущие стройки, но и те здания, которые уже стоят на улицах. В Кокшетау всерьез взялись за дизайн-код. Это свод правил о том, как должны выглядеть фасады, чтобы город не превращался в лоскутное одеяло из хаотичной рекламы. Под "раздачу" уже попали крупные игроки: администрации крупных торговых домов, гостиниц и даже ЖК получили официальные уведомления о необходимости изменения их вывесок и фасадов.

Уже летом 2026 года в силу вступит новый Строительный кодекс, который даст властям еще больше прав наказывать тех, кто пытается сэкономить на облике города или безопасности жильцов. Пилотными площадками для новой "умной" модели застройки стали Кокшетау и Атбасар. Акмолинская область пытается доказать всей стране: строить много – это хорошо, но строить правильно и красиво – гораздо важнее для будущего. Время "бетонных джунглей" уходит, наступает эра продуманной городской среды.