Общество

"Будь легендой": казахстанка пришла на вручение диплома к маме и покорила Казнет

вручение пожилой казахстанки , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 00:11
Трогательное видео из Алматы покорило пользователей социальных сетей: молодая девушка посетила церемонию вручения диплома своей матери и сняла этот момент на камеру, передает Zakon.kz.

Ролик, опубликованный в TikTok пользователем nurbaevaaa___, мгновенно стал виральным, набрав более 920 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев. На кадрах запечатлена взрослая женщина в красной академической мантии, которая, увидев дочь с букетом цветов, не сдерживает эмоций радости.

"Будь легендой: сходи на вручение диплома своей мамы", – гласит лаконичная, но глубокая подпись к видео.
@nurbaevaaa___

утренникта мамасын күтіп отырғандай отырғой🤣😍

♬ son original – sirina 𝄞

В комментариях под публикацией автор ролика поделилась вдохновляющей предысторией успеха своей матери. Выяснилось, что путь к высшему образованию занял десятилетия.

"Моя мама вообще окончила колледж, и вот спустя 32 года снова получила диплом. Она медик, и теперь ей нужно высшее образование", – ответила nurbaevaaa___ своим подписчикам.

@nurbaevaaa___ Ответ пользователю @aiya ♬ оригинальный звук – 𝓐𝓲𝓭𝓴𝓪

Реакция казахстанского сегмента интернета оказалась единодушно теплой. Подписчики называют героиню видео примером для подражания, отмечая, что такие истории мотивируют не сдаваться на пути к своим целям.

  • Пример того, что никогда не поздно учиться.
  • Сладкая такая!
  • Мама просто медицинский окончила.
  • Такой радостный момент, университет оканчивать никогда не поздно!

Ранее итогами мартовского Единого национального тестирования (ЕНТ) поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
