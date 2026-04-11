"Будь легендой": казахстанка пришла на вручение диплома к маме и покорила Казнет
Ролик, опубликованный в TikTok пользователем nurbaevaaa___, мгновенно стал виральным, набрав более 920 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев. На кадрах запечатлена взрослая женщина в красной академической мантии, которая, увидев дочь с букетом цветов, не сдерживает эмоций радости.
"Будь легендой: сходи на вручение диплома своей мамы", – гласит лаконичная, но глубокая подпись к видео.
утренникта мамасын күтіп отырғандай отырғой🤣😍
В комментариях под публикацией автор ролика поделилась вдохновляющей предысторией успеха своей матери. Выяснилось, что путь к высшему образованию занял десятилетия.
"Моя мама вообще окончила колледж, и вот спустя 32 года снова получила диплом. Она медик, и теперь ей нужно высшее образование", – ответила nurbaevaaa___ своим подписчикам.
Реакция казахстанского сегмента интернета оказалась единодушно теплой. Подписчики называют героиню видео примером для подражания, отмечая, что такие истории мотивируют не сдаваться на пути к своим целям.
- Пример того, что никогда не поздно учиться.
- Сладкая такая!
- Мама просто медицинский окончила.
- Такой радостный момент, университет оканчивать никогда не поздно!
