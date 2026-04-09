Общество

Итоги мартовского ЕНТ: на каком языке сдали тестирование 75% абитуриентов

абитуриенты, ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:17 Фото: gov.kz
Итогами мартовского Единого национального тестирования (ЕНТ) сегодня, 9 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, мартовское ЕНТ-2026 прошли около 179 тыс. человек, из которых:

  • 75% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
  • 25% – на русском,
  • 157 человек – на английском.

70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальный результат – 140 баллов.

По результатам тестирования по четырем предметам Жазира Кенесова из Атырауской области набрала 90 баллов. Дополнительно она воспользовалась сертификатом КАЗТЕСТ, что позволило ей конвертировать баллы по предмету "Казахский язык". Таким образом, общий результат Жазиры составил 140 баллов.

Абитуриентам напомнили, что они имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования.

В этот раз было принято более 31 тыс. заявлений, из них были удовлетворены заявления на 17 уникальных тестовых заданий. Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

По данным МНВО, наибольшее количество тестируемых, а именно 18,7% выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика". 16,5% на ЕНТ сдали предметы "Биология-Химия". Также в топ-3 вошла комбинация "Творческий экзамен", ее сдали 10,3%.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 408 абитуриентов с ООП.

За время проведения ЕНТ, как уточнили в ведомстве, выявлено 264 нарушения правил:

  • 130 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов.
  • Еще 134 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
  • Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане

В Казахстане мартовское ЕНТ началось 2 марта 2026 года. 27 марта были опубликованы промежуточные итоги тестирования.

Динара Халдарова
Сколько человек сдали мартовское ЕНТ и на каком языке – промежуточные итоги
Сколько человек сдали мартовское ЕНТ и на каком языке – промежуточные итоги
Какой язык выбрали 63% абитуриентов на мартовском ЕНТ – промежуточные итоги
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
