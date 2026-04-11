Общество

Казахстанца заживо "похоронили" в больнице

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 22:53 Фото: akorda.kz
Житель Костанайской области Владимир Шремф оказался в абсурдной ситуации: из-за ошибки медицинского работника мужчина официально числится умершим в государственных базах данных. О неординарном инциденте сообщил адвокат пострадавшего Дильмурат Сарсенов, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Tobolinfo, история началась 30 марта, когда у 56-летнего Владимира скончалась мать. Мужчина занялся оформлением документов и предоставил удостоверение личности покойной в поликлинику Аулиекольской районной больницы.

Однако при попытке получить свидетельство о смерти в ЦОНе выяснилось, что ИИН самого Владимира заблокирован. В миграционной службе мужчине огласили шокирующую новость: согласно базе данных, он "скончался" 1 апреля.

"Там нужно было подтвердить данные через ЭЦП и зайти на портал электронного правительства. Я даю свою ЭЦП, а мне говорят, что будто бы моего ИИН нет. Тогда через ЭЦП супруги пробуем получить справку, а ничего нет", – вспоминает Владимир Шремф.

Выяснилось, что по ошибке медицинского работника данные были внесены неправильно – вместо его матери в системе оформили смерть самого Владимира. Сам пострадавший рассказал, что, узнав об этом, сразу позвонил и сообщил об ошибке.

Только после этого, примерно через час, в системе появилась информация о смерти его матери. То есть 2 апреля поликлиника уже знала, что произошло. Однако неверная запись о смерти не того человека осталась.

После этого Владимир Шремф обратился за юридической помощью. Адвокат Дильмурат Сарсенов подготовил досудебную претензию в регистрирующий орган РАГС с требованием аннулировать ошибочную запись, поскольку человек жив.

Районная больница, в свою очередь, направила письмо в Управление здравоохранения. Там указано, что ошибка допущена медицинским работником, который передавал данные. В отношении него применены дисциплинарные меры.

"При этом, несмотря на заявления, что исправления направлены еще 2 апреля, фактически документы были отправлены только 6 апреля. Сейчас нами поданы официальные запросы в больницу и жалоба через портал электронного правительства с требованием отменить ошибочную регистрацию смерти", – подчеркивает Дильмурат Сарсенов.

Проблема осложняется тем, что все государственные базы синхронизированы. В результате Владимир фактически оказался "мертвым" в системе.

Из-за этого его не допускают к работе, он не может официально трудиться, возникают ограничения на использование документов, в перспективе могут быть заблокированы банковские счета, он не может обратиться за медицинской помощью.

По словам мужчины, на данный момент работодатель видит его "умершим по базе". Владимир – водитель, и его права на управление автомобилем сейчас недействительны.

Как говорит Дильмурат Сарсенов, на исправление ситуации в досудебном порядке законом отводится до одного месяца. Если за это время запись не будет аннулирована, пострадавший планирует обратиться суд.

Ранее сообщалось, что житель Алматинской области по документам оказался умершим 20 лет назад.

Канат Болысбек
