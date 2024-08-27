Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мертвые души числились в очереди на жилье в Актюбинской области

Очередь на жилье, список , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 11:43 Фото: unsplash
Прокуратура Актюбинской области выявила серьезные ошибки в учете очередей на жилье, включая несвоевременное исключение уехавших и умерших граждан из базы данных, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 27 августа, в ходе проверки установлено, что в регионе в очереди состоят более 36 тыс. человек, включая многодетные семьи, детей-сирот и социально уязвимые группы.

"Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище".Прокуратура Актюбинской области

Кроме того, в очереди числилось 11 умерших человек, что также указывает на серьезные проблемы с ведением списков.

Как показал анализ, инвентаризация очередей проведена ненадлежащим образом. На основании выявленных нарушений прокурорской проверкой был составлен акт надзора и указанные нарушения были устранены.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Астаны защитила права 200 детей-сирот на постановку в очередь на жилье.

Читайте также

Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Куандыка Бишимбаева
Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Куандыка Бишимбаева
Сотрудница Комитета по возврату незаконных активов переплыла Босфор
Сотрудница Комитета по возврату незаконных активов переплыла Босфор
Аукцион, имущество, торги
В Павлодаре вернут в казну имущество, проданное за бесценок
Даяна Рахатова
Актюбинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: