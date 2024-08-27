Мертвые души числились в очереди на жилье в Актюбинской области

Прокуратура Актюбинской области выявила серьезные ошибки в учете очередей на жилье, включая несвоевременное исключение уехавших и умерших граждан из базы данных, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 27 августа, в ходе проверки установлено, что в регионе в очереди состоят более 36 тыс. человек, включая многодетные семьи, детей-сирот и социально уязвимые группы.

"Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище". Прокуратура Актюбинской области

Кроме того, в очереди числилось 11 умерших человек, что также указывает на серьезные проблемы с ведением списков.

Как показал анализ, инвентаризация очередей проведена ненадлежащим образом. На основании выявленных нарушений прокурорской проверкой был составлен акт надзора и указанные нарушения были устранены.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Астаны защитила права 200 детей-сирот на постановку в очередь на жилье.