Общество

Казахстан повышает утильсбор для российских авто: приказ проходит регистрацию

Фото: Zakon.kz
В органах юстиции проходит регистрацию приказ о повышении утилизационного сбора на автомобили, импортируемые в Казахстан из России. Данная мера призвана устранить дисбаланс платежей при взаимной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Zakon.kz.

Об этом 12 апреля 2026 года ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства Казахстана.

"Повышение утильсбора вводится в целях устранения дисбаланса в уровне утилизационного платежа в Республике Казахстан по отношению к утилизационному платежу в Российской Федерации, а также исключения регуляторного и ценового арбитража при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. На сегодняшний день приказ по повышению утильсбора находится на стадии регистрации в органах юстиции", – проинформировали в пресс-службе.

Размер ставок утилизационного платежа в отношении автомобилей, ввозимых в Казахстан из России, устанавливается по каждому их виду и категории, соразмерно ставкам, определенным в РФ. При этом в республике не ожидают резкого повышения цен на автомобили.

"В отношении автотранспортных средств, ввозимых из Российской Федерации, цена вырастет пропорционально увеличению коэффициента утильсбора. Однако в целом по рынку резкого роста цен не ожидается, так как доля российских авто относительно невелика. При этом в Казахстане налажено производство брендов Lada, ГАЗ и КамАЗ", – пояснили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, Казахстан импортирует автомобили преимущественно из Китая, Грузии, ОАЭ, Республики Корея и Японии. При этом Китай лидирует по объемам прямых поставок.

"Доля импорта из России в официальных продажах новых автомобилей в Казахстане от общего количества продаж в последние годы находится на минимальных значениях. Так, в 2024 году она составляла 0,43% (883 единицы), в 2025 году – 1,31% (3 088 единиц) и за два месяца 2026 года составила 1,62%, или 447 единиц", – уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, основную долю ввозимых из России в Казахстан автомобилей составляют бюджетные модели Lada (Granta, Vesta и Niva), а также коммерческая техника марок ГАЗ и КамАЗ, традиционно лидирующая в сегменте малотоннажных грузовиков и спецтехники.

10 марта 2026 года на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев прокомментировал возможное повышение утильсбора на российские автомобили. По его словам, ведомство готовит совместный приказ с Министерством экологии, который станет "зеркальной мерой" в ответ на действия РФ.

Канат Болысбек
Читайте также
Казахстан зеркально повышает утильсбор для российских авто
12:35, 10 марта 2026
Казахстан зеркально повышает утильсбор для российских авто
Порядок выдачи свидетельств о государственной регистрации продукции изменили в Казахстане
14:30, 14 августа 2025
Порядок выдачи свидетельств о государственной регистрации продукции изменили в Казахстане
Шаккалиев ответил на вопрос о выходе из ЕАЭС
13:28, 23 сентября 2025
Шаккалиев ответил на вопрос о выходе из ЕАЭС
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" добыл вторую победу в КПЛ
20:54, Сегодня
"Актобе" добыл вторую победу в КПЛ
Главный тренер "Кайсара" дал оценку матчу пятого тура КПЛ против "Атырау"
20:26, Сегодня
Главный тренер "Кайсара" дал оценку матчу пятого тура КПЛ против "Атырау"
Четыре шайбы решили исход матча "Кулагер" - "Торпедо" в плей-офф ЧРК
19:52, Сегодня
Четыре шайбы решили исход матча "Кулагер" - "Торпедо" в плей-офф ЧРК
Сумасшедшим камбэком обернулся матч за "бронзу" женской Национальной лиги по волейболу
19:12, Сегодня
Сумасшедшим камбэком обернулся матч за "бронзу" женской Национальной лиги по волейболу
