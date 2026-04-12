Посетители бросились в огонь и спасли ТРЦ от пожара в Алматы – экшн видео

В Алматы посетители одного из торгово-развлекательных центров проявили исключительную смелость и оперативность, потушив возгорание до приезда спасателей. Инцидент произошел днем 11 апреля в ТРЦ "Grand Park", расположенном в Ауэзовском районе, передает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, сообщение о задымлении по улице Кабдолова поступило на пульт "101", однако к моменту прибытия первых подразделений огонь уже был ликвидирован силами очевидцев. Как выяснилось позже, в одном из кафе на фуд-корте произошло возгорание жировых отложений в вытяжной трубе на площади около 3 квадратных метров.

На кадрах, разлетевшихся в социальных сетях, видно, что пока часть посетителей спешила покинуть задымленную зону, один из мужчин бросился к внутреннему пожарному крану. Он оперативно развернул рукав и начал тушить пламя, а через несколько секунд к нему на помощь пришел еще один горожанин. Слаженные действия мужчин позволили предотвратить распространение огня на большую площадь и избежать серьезных последствий для торгового центра.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы подчеркнули, что граждане проявили активную гражданскую позицию и не растерялись в критической ситуации.

"До прибытия пожарных подразделений гражданин проявил активную гражданскую позицию: не растерялся, оперативно развернул пожарный рукав внутреннего пожарного крана и принял меры по тушению возгорания, что позволило предотвратить возможное распространение огня и более крупный пожар. После установления данных граждан будет внесено представление к поощрению за проявленную активную гражданскую позицию", – рассказали 12 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС Алматы.

Вместе с тем спасатели напоминают: при обнаружении огня необходимо в первую очередь звонить по номеру "101", а предпринимать самостоятельные действия по тушению стоит только в том случае, если нет угрозы жизни и здоровью.

