Часть зданий отключат от горячей воды в Алматы

С 09:00 до 18:00 16 апреля 2026 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о границах улиц Масанчи – Сатпаева – Сейфуллина – Тимирязева – Байзакова – бульвар Бухар-Жырау – набережная Хамита Ергалиева – Сатпаева – Байтурсынова – Абая. Как пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети", ограничения вводятся для безопасности работ по обеспечению горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции теплосетей. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ранее, 13 апреля 2026 года, в "Алматы су" проинформировали об отключении холодной воды в некоторых районах южной столицы.

