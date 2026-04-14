Часть зданий отключат от горячей воды в Алматы
Фото: unsplash
С 09:00 до 18:00 16 апреля 2026 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о границах улиц Масанчи – Сатпаева – Сейфуллина – Тимирязева – Байзакова – бульвар Бухар-Жырау – набережная Хамита Ергалиева – Сатпаева – Байтурсынова – Абая.
Как пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети", ограничения вводятся для безопасности работ по обеспечению горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции теплосетей.
Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее, 13 апреля 2026 года, в "Алматы су" проинформировали об отключении холодной воды в некоторых районах южной столицы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript