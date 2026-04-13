#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
Общество

Фарм-кластер в Степногорске: производство медикаментов выходит на областной уровень

производство лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 10:44 Фото: pexels
В Степногорске возрождают традиции классической фармацевтики: межбольничная аптека при многопрофильной городской больнице стала настоящим производственным флагманом региона.

В отличие от большинства современных аптечных пунктов, которые занимаются лишь перепродажей готовых препаратов, здесь на протяжении многих лет сохраняют и развивают искусство изготовления лекарственных средств прямо "у весов". Сегодня этот уникальный объект, где трудится сплоченный коллектив из одиннадцати профессионалов, обеспечивает медиков самыми востребованными стерильными растворами.

Ежедневно специалисты изготавливают до 400 флаконов продукции, что позволяет выпускать около полутора миллионов единиц товара в месяц. В ассортименте аптеки – жизненно важные инфузионные растворы, такие как хлорид натрия различной концентрации, глюкоза, калий хлорид и трисоль. Особое внимание уделяется препаратам для самых маленьких пациентов: в отделении производят специализированные составы для патологии новорожденных, включая глазные капли с витаминами, растворы левомицетина и глюкозы. Кроме того, здесь готовят сложные мази, антигриппины, микстуры Павлова и даже специфические растворы для работы физиокабинетов, такие как эуфиллин и димедрол.

Высокий потенциал предприятия недавно оценил руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек во время своего рабочего визита. Ознакомившись с процессом создания стерильных препаратов, глава ведомства подчеркнул стратегическую важность такого объекта для региональной медицины.

По итогам встречи было принято принципиальное решение: производство при Степногорской больнице будет расширено. Теперь продукция местных фармацевтов станет доступна не только внутри города, но и начнет поставляться в другие стационары Акмолинской области. Такая мера станет мощным рычагом поддержки городской больницы и позволит значительно укрепить лекарственную безопасность региона, обеспечив врачей качественными препаратами местного производства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: