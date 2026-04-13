#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Общество

Как трудовым иммигрантам в Казахстане получить госуслугу, которая с 13 апреля исчезла из ЦОНов

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 14:34
В Казахстане с сегодняшнего дня, 13 апреля 2026 года, госуслуга по выдаче и продлению разрешений на работу для трудовых иммигрантов больше не будет доступна в центрах обслуживания населения (ЦОНах), и подать заявку теперь можно только онлайн. Как это сделать – в материале Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня напомнили, как воспользоваться госуслугой на портале eGov.kz.

Отмечается, что обновление позволило отказаться от необходимости посещения ЦОНов и упростило процесс оформления документов.

"Теперь иностранные граждане могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана", – добавили в пресс-службе НИТ.

11 апреля 2026 года в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК заявили, что государственная услуга по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов полностью переведена в онлайн-формат и доступна исключительно через портал eGov.kz или migration.enbek.kz.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: