Как трудовым иммигрантам в Казахстане получить госуслугу, которая с 13 апреля исчезла из ЦОНов

В Казахстане с сегодняшнего дня, 13 апреля 2026 года, госуслуга по выдаче и продлению разрешений на работу для трудовых иммигрантов больше не будет доступна в центрах обслуживания населения (ЦОНах), и подать заявку теперь можно только онлайн. Как это сделать – в материале Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня напомнили, как воспользоваться госуслугой на портале eGov.kz. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egov.kz (@egov.kz) Отмечается, что обновление позволило отказаться от необходимости посещения ЦОНов и упростило процесс оформления документов. "Теперь иностранные граждане могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана", – добавили в пресс-службе НИТ. 11 апреля 2026 года в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК заявили, что государственная услуга по выдаче и продлению разрешений для трудовых иммигрантов полностью переведена в онлайн-формат и доступна исключительно через портал eGov.kz или migration.enbek.kz.

