Еще одна услуга исчезла из ЦОНов в Казахстане

Госуслугу для трудовых иммигрантов перевели полностью в онлайн в Казахстане. Об этом 11 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, с 13 апреля текущего года данная государственная услуга больше не будет доступна в Центрах обслуживания населения (ЦОН). Теперь подать заявку можно исключительно в онлайн-режиме через портал eGov.kz или платформу migration.enbek.kz.

Перевод услуги в электронный формат позволил существенно упростить процесс оформления документов для иностранных граждан, планирующих работать у физических лиц в домашнем хозяйстве. Одним из ключевых нововведений стал отказ от ручной загрузки ряда документов: теперь медицинские справки и данные о страховании автоматически подтягиваются из профильных государственных систем.

По словам первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислава Коняшкина, на портале eGov.kz успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку уплаты налогов, что минимизирует риск ошибок и сокращает время обработки обращений.

"Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz", – отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Решение о выдаче или продлении разрешения на срок от 1 до 12 месяцев принимают местные исполнительные органы по согласованию с МВД. Услуга реализована в рамках установленной квоты благодаря совместной работе профильных министерств и ИТ-специалистов. Подробные инструкции по новому формату получения документов уже доступны на ресурсах eGov.kz.

