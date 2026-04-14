#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

"Магний принимает Каната": казахстанец стал звездой соцсетей, увернувшись от лобового ДТП с фурой

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 09:41 Фото: unsplash
Казахстанец по имени Канат стал героем вирусного видео, которое активно рассылают по Казнету. Так, мужчина, двигающийся по трассе, умело уходит от лобового столкновения с грузовиком. Этот момент записал видеорегистратор, сообщает Zakon.kz.

Самым примечательным моментом в этой истории стал невозмутимый вид водителя, который ни на секунду не усомнился в своих действиях и спокойно продолжил путь.

"Канат из Актюбинской области всегда остается хладнокровным и спокойным, даже когда чудом уходит от страшного ДТП. До сих пор неизвестно, какое успокоительное средство он употребляет. Водителя грузовика необходимо привлечь к ответственности за попытку убийства", – сказано в описании к публикации.

Большинство комментаторов восхитились действиями водителя, отметив, что он все сделал правильно. Другие же заявили, что он должен свернуть в сторону, чтобы не мешать грузовику и не подвергать никого опасности.

  • Канат, ты же мог притормозить заранее и прижаться вправо.
  • Давайте разберем: водитель легковушки, а именно Канат, принял решение и заранее показал фурам, где он будет проезжать, и оба поняли его маневр – каждый взял свое место на дороге.
  • Он все правильно делал в данной ситуации.
  • Водители фур часто так делают, идут на обгон и плетутся и не успевают. Вывод один, если бы у нас везде были бы хотя бы 4-полосные республиканские трассы – было бы примерно на 150 процентов безопаснее.
  • Он даже не вздрогнул, ноль реакции.
  • Джейсон Стейтем по-казахски.
  • Успокоительное знаете? Это он успокаивал.
  • Человек-сталь.
  • Магний принимает Каната.

13 апреля 2026 года на 106-м километре трассы Костанай – Аулиеколь – Сурган в Костанайской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: погибли четыре человека. По предварительным данным стражей порядка, водитель Mercedes-Benz 200 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2107.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: