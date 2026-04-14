"Магний принимает Каната": казахстанец стал звездой соцсетей, увернувшись от лобового ДТП с фурой
Фото: unsplash
Казахстанец по имени Канат стал героем вирусного видео, которое активно рассылают по Казнету. Так, мужчина, двигающийся по трассе, умело уходит от лобового столкновения с грузовиком. Этот момент записал видеорегистратор, сообщает Zakon.kz.
Самым примечательным моментом в этой истории стал невозмутимый вид водителя, который ни на секунду не усомнился в своих действиях и спокойно продолжил путь.
"Канат из Актюбинской области всегда остается хладнокровным и спокойным, даже когда чудом уходит от страшного ДТП. До сих пор неизвестно, какое успокоительное средство он употребляет. Водителя грузовика необходимо привлечь к ответственности за попытку убийства", – сказано в описании к публикации.
Большинство комментаторов восхитились действиями водителя, отметив, что он все сделал правильно. Другие же заявили, что он должен свернуть в сторону, чтобы не мешать грузовику и не подвергать никого опасности.
- Канат, ты же мог притормозить заранее и прижаться вправо.
- Давайте разберем: водитель легковушки, а именно Канат, принял решение и заранее показал фурам, где он будет проезжать, и оба поняли его маневр – каждый взял свое место на дороге.
- Он все правильно делал в данной ситуации.
- Водители фур часто так делают, идут на обгон и плетутся и не успевают. Вывод один, если бы у нас везде были бы хотя бы 4-полосные республиканские трассы – было бы примерно на 150 процентов безопаснее.
- Он даже не вздрогнул, ноль реакции.
- Джейсон Стейтем по-казахски.
- Успокоительное знаете? Это он успокаивал.
- Человек-сталь.
- Магний принимает Каната.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript