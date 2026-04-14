"Магний принимает Каната": казахстанец стал звездой соцсетей, увернувшись от лобового ДТП с фурой

Казахстанец по имени Канат стал героем вирусного видео, которое активно рассылают по Казнету. Так, мужчина, двигающийся по трассе, умело уходит от лобового столкновения с грузовиком. Этот момент записал видеорегистратор, сообщает Zakon.kz.

Самым примечательным моментом в этой истории стал невозмутимый вид водителя, который ни на секунду не усомнился в своих действиях и спокойно продолжил путь.

"Канат из Актюбинской области всегда остается хладнокровным и спокойным, даже когда чудом уходит от страшного ДТП. До сих пор неизвестно, какое успокоительное средство он употребляет. Водителя грузовика необходимо привлечь к ответственности за попытку убийства", – сказано в описании к публикации.

Большинство комментаторов восхитились действиями водителя, отметив, что он все сделал правильно. Другие же заявили, что он должен свернуть в сторону, чтобы не мешать грузовику и не подвергать никого опасности.

Канат, ты же мог притормозить заранее и прижаться вправо.

Давайте разберем: водитель легковушки, а именно Канат, принял решение и заранее показал фурам, где он будет проезжать, и оба поняли его маневр – каждый взял свое место на дороге.

Он все правильно делал в данной ситуации.

Водители фур часто так делают, идут на обгон и плетутся и не успевают. Вывод один, если бы у нас везде были бы хотя бы 4-полосные республиканские трассы – было бы примерно на 150 процентов безопаснее.

Он даже не вздрогнул, ноль реакции.

Джейсон Стейтем по-казахски.

Успокоительное знаете? Это он успокаивал.

Человек-сталь.

Магний принимает Каната.

13 апреля 2026 года на 106-м километре трассы Костанай – Аулиеколь – Сурган в Костанайской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: погибли четыре человека. По предварительным данным стражей порядка, водитель Mercedes-Benz 200 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2107.