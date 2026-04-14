Общество

Смертельный пожар в Астане: кто несет ответственность за неисправную сигнализацию

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 13:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане жильцы дома, где произошел смертельный пожар, заявили о неисправной сигнализации, которая срабатывала ранее без причины. Ситуацию в кулуарах правительства прокомментировал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, все требования к домам регламентированы и учтены.

"Вопрос – в их соблюдении и контроле. Эти вопросы на плечах всего общества – я говорю о соблюдении общедомовых нужд. Если были какие-то неполадки, жильцы должны были об этом сигнализировать. Были или не были эти сигналы, теперь проверят определенные органы, которые ведут расследование. Тогда будет видно, были ли на самом деле проблемы с сигнализацией", – сказал Сапарбеков.

Он напомнил, что дома строятся в соответствии с проектом.

"Проекты проходят определенную госэкспертизу, затем его принимает комиссия. Вопрос комиссионного приема – это уже другая плоскость ответственности. Далее дом переходит в собственность жильцов, и требования к ОСИ также регламентированы в законодательстве", – добавил Сапарбеков.

Ранее вице-министр прокомментировал вопрос доступа пожарных машин к домам.

Азамат Сыздыкбаев
В Казахстане минимальную зарплату планируют повысить до 150 тысяч тенге
Смертельный пожар в Астане: вопрос доступа пожарных машин к домам прокомментировали в МПС
Производство золота и меди увеличилось в Казахстане
"Алтай" примет "Улытау" в 1/8 финала Кубка Казахстана на родном стадионе
Новичок КПЛ проведёт первый матч сезона на родном стадионе
Магомед Анкалаев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
