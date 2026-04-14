Смертельный пожар в Астане: кто несет ответственность за неисправную сигнализацию

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Астане жильцы дома, где произошел смертельный пожар, заявили о неисправной сигнализации, которая срабатывала ранее без причины. Ситуацию в кулуарах правительства прокомментировал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил вице-министр, все требования к домам регламентированы и учтены. "Вопрос – в их соблюдении и контроле. Эти вопросы на плечах всего общества – я говорю о соблюдении общедомовых нужд. Если были какие-то неполадки, жильцы должны были об этом сигнализировать. Были или не были эти сигналы, теперь проверят определенные органы, которые ведут расследование. Тогда будет видно, были ли на самом деле проблемы с сигнализацией", – сказал Сапарбеков. Он напомнил, что дома строятся в соответствии с проектом. "Проекты проходят определенную госэкспертизу, затем его принимает комиссия. Вопрос комиссионного приема – это уже другая плоскость ответственности. Далее дом переходит в собственность жильцов, и требования к ОСИ также регламентированы в законодательстве", – добавил Сапарбеков. Ранее вице-министр прокомментировал вопрос доступа пожарных машин к домам.

