Общество

Смертельный пожар в Астане: вопрос доступа пожарных машин к домам прокомментировали в МПС

Фото: Zakon.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможные поправки в Строительный кодекс, которые будут учитывать упрощенный доступ пожарных машин к домам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, в данном вопросе необходимо дождаться экспертизы.

"Строительный кодекс принят, есть ряд мер, которые усовершенствованы, в отношении градостроительства в том числе. Предусмотрена ответственность как со стороны застройщиков, так и проектировщиков и прочих участников процесса. Но по данному случаю надо полагаться на заключение профессиональных экспертов, которые сейчас проводят расследование, по какой именно причине возник пожар", – сказал Сапарбеков.

Он считает, что немалую роль в этом вопросе играет гражданская позиция казахстанцев, которые должны уважать права других при парковке автомобиля.

"Бытует мнение, что машины не могли проехать, да, такое присутствует. Но надо учитывать правильность парковки самого автосредства именно в отведенном для этого месте. Здесь надо учитывать и гражданскую позицию наших сограждан, в том числе и по правильному расположению автосредств. Такие случаи возможны, но этот вопрос скорее ближе к воспитательному процессу", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей.

Азамат Сыздыкбаев
800 марок стали будут производить в Казахстане
Возможность предоставления доступа супругам к счетам друг друга прокомментировали в Минфине
Ограничение доступа детей к соцсетям – в Казахстане будут обсуждать вопрос с родителями и педагогами
