#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Алматы у студента колледжа выявили туберкулез: что известно

Фото: Zakon.kz
В колледже Алматы выявили случай туберкулеза у студента. Управление образования города предоставило Zakon.kz подробный отчет о произошедшем.

Так, по данным ведомства, 19 марта 2026 года студент 4-го курса обратился в поликлинику с жалобами на состояние здоровья, где после прохождения флюорографии у него был выявлен туберкулез легких.

Сразу же после подтверждения диагноза он был отстранен от учебного процесса и госпитализирован для лечения.

Особо стоит отметить, что студент проживает с родителями и не находится в общежитии колледжа.

"После выявления случая в учебном заведении были оперативно приняты все необходимые противоэпидемические меры. Студент был изолирован, а круг контактных лиц направлен на медицинское обследование".Пресс-служба Управления образования Алматы

В общей сложности флюорографию прошли 1738 студентов, 150 преподавателей и сотрудников колледжа. В группе, где обучался заболевший, дополнительно проведены тесты и повторные обследования.

Также специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели дезинфекцию учебных корпусов.

"По результатам обследований у всех проверенных лиц заболевание не выявлено", – сказано в официальном сообщении управления за 14 апреля 2026 года.

В настоящее время колледж продолжает работать в штатном режиме, все студенты находятся под наблюдением медслужб.

Ранее в Министерстве здравоохранения поделились новостью о том, что маленький казахстанец стал донором и подарил маме жизнь. Об этом читайте тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение в Астане
10:41, 17 апреля 2023
Школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение в Астане
Туберкулез выявили у сотрудника детсада в Петропавловске
14:44, 06 октября 2023
Туберкулез выявили у сотрудника детсада в Петропавловске
В Туркестане стартовала спартакиада "Кубок труда" среди студентов колледжей
08:21, 16 апреля 2025
В Туркестане стартовала спартакиада "Кубок труда" среди студентов колледжей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
17:35, Сегодня
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Помогут ли Казахстану на чемпионате мира хоккеисты, выступающие за рубежом: ответ тренера
17:15, Сегодня
Помогут ли Казахстану на чемпионате мира хоккеисты, выступающие за рубежом: ответ тренера
"Кайсар" показал строительство новой базы и академии клуба
16:54, Сегодня
"Кайсар" показал строительство новой базы и академии клуба
В Азии пожалели о том, что "кинули" Казахстан перед топ-турниром
16:54, Сегодня
В Азии пожалели о том, что "кинули" Казахстан перед топ-турниром
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: