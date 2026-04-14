В Алматы у студента колледжа выявили туберкулез: что известно
Так, по данным ведомства, 19 марта 2026 года студент 4-го курса обратился в поликлинику с жалобами на состояние здоровья, где после прохождения флюорографии у него был выявлен туберкулез легких.
Сразу же после подтверждения диагноза он был отстранен от учебного процесса и госпитализирован для лечения.
Особо стоит отметить, что студент проживает с родителями и не находится в общежитии колледжа.
"После выявления случая в учебном заведении были оперативно приняты все необходимые противоэпидемические меры. Студент был изолирован, а круг контактных лиц направлен на медицинское обследование".Пресс-служба Управления образования Алматы
В общей сложности флюорографию прошли 1738 студентов, 150 преподавателей и сотрудников колледжа. В группе, где обучался заболевший, дополнительно проведены тесты и повторные обследования.
Также специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели дезинфекцию учебных корпусов.
"По результатам обследований у всех проверенных лиц заболевание не выявлено", – сказано в официальном сообщении управления за 14 апреля 2026 года.
В настоящее время колледж продолжает работать в штатном режиме, все студенты находятся под наблюдением медслужб.
