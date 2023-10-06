Туберкулез выявили у сотрудника детсада в Петропавловске

В Управление образования Северо-Казахстанской области поступила информация о выявлении случая заболевания туберкулезом у сотрудника детского сада "Балдаурен" города Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, как отметили в ведомстве, для проведения служебного расследования создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники здравоохранения и образования.

"По предварительным данным, случай выявлен в рамках ежегодного профилактического осмотра. В настоящее время данный сотрудник отстранен от работы на основании листа временной нетрудоспособности". Пресс-служба Управления образования СКО

Сотрудники Центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области провели дезобработку всех помещений.

"Обработка проводилась в два этапа: во время "тихого часа" были обработаны бассейн, игровые комнаты, коридоры, после 19:00 проводилась обработка всех остальных помещений детского сада". Пресс-служба Управления образования СКО

В ведомстве отметили, что с понедельника приступят к обследованию всех сотрудников (как технического персонала, так и педагогического), а контактным детям будет сделана проба Манту.

"По итогам служебного расследования будет дана дополнительная информация. Вопрос находится на контроле Управления образования", – добавили в пресс-службе Управления образования СКО.

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