Названа наиболее травмоопасная отрасль в Астане

Руководитель столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге рассказал, как часто люди получают травмы на рабочем месте, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов сообщил, что в Астане проблема производственного травматизма остается актуальной.

"С начала 2026 года пострадали 11 работников, из них два случая – со смертельным исходом и девять – с тяжелыми травмами. Дополнительно зарегистрировано 22 случая легкой и средней степени тяжести", – отметил спикер.

Наиболее травмоопасной отраслью, по его словам, остается строительство.

"Здесь фиксируются системные нарушения требований охраны труда. Среди них – привлечение работников без заключения трудовых договоров, отсутствие обязательного страхования, использование неисправной техники и недостаточный уровень подготовки персонала. Особую обеспокоенность вызывают субподрядные организации, в которых зачастую отсутствуют службы охраны труда, не проводятся инструктажи и не обеспечиваются средства индивидуальной защиты", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

Ранее он сообщил, что в Астане осуществляют деятельность 267 906 предприятий, на которых заняты порядка 738 тысяч человек.