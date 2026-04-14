+19°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

Названа наиболее травмоопасная отрасль в Астане

Фото: pixabay
Руководитель столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге рассказал, как часто люди получают травмы на рабочем месте, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов сообщил, что в Астане проблема производственного травматизма остается актуальной.

"С начала 2026 года пострадали 11 работников, из них два случая – со смертельным исходом и девять – с тяжелыми травмами. Дополнительно зарегистрировано 22 случая легкой и средней степени тяжести", – отметил спикер.

Наиболее травмоопасной отраслью, по его словам, остается строительство.

"Здесь фиксируются системные нарушения требований охраны труда. Среди них – привлечение работников без заключения трудовых договоров, отсутствие обязательного страхования, использование неисправной техники и недостаточный уровень подготовки персонала. Особую обеспокоенность вызывают субподрядные организации, в которых зачастую отсутствуют службы охраны труда, не проводятся инструктажи и не обеспечиваются средства индивидуальной защиты", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

Ранее он сообщил, что в Астане осуществляют деятельность 267 906 предприятий, на которых заняты порядка 738 тысяч человек.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам
18:23, Сегодня
Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам
Covid-19, гонконгский грипп и ОРВИ: эпидситуация ухудшилась в Астане
16:13, 17 ноября 2025
Covid-19, гонконгский грипп и ОРВИ: эпидситуация ухудшилась в Астане
Названы основные причины травм на производствах
17:18, 29 мая 2024
Названы основные причины травм на производствах
Последние
Популярные
Читайте также
"Обе команды понимают, кто как играет": Михайлис - о серии "Металлурга" с "Торпедо"
19:04, Сегодня
"Обе команды понимают, кто как играет": Михайлис - о серии "Металлурга" с "Торпедо"
Иностранный футболист рассказал о зарплатах в КПЛ
18:38, Сегодня
Иностранный футболист рассказал о зарплатах в КПЛ
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
18:23, Сегодня
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
17:54, Сегодня
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
