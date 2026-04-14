Общество

Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 18:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Руководитель столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге рассказал, что делают с компаниями-должниками, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов сообщил, что в Астане осуществляют деятельность 267 906 предприятий, на которых заняты порядка 738 тысяч человек.

"По состоянию на 13 апреля 2026 года задолженность по заработной плате в городе составила 22,2 млн тенге перед 64 работниками на четырех предприятиях. По всем указанным организациям проведены проверки, работодатели привлечены к административной ответственности, выданы обязательные к исполнению предписания. Материалы направлены частным судебным исполнителям для принудительного взыскания задолженности, а также в Департамент полиции города Астаны для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", – сказал спикер.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется предприятиям, находящимся в стадии банкротства или реабилитации.

"На сегодняшний день задолженность по заработной плате на таких предприятиях составляет 53,7 млн тенге перед 169 работниками", – добавил Ерлан Исмагулов.

Отмечается, что с начала 2026 года удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму 88,1 млн тенге, что позволило защитить права 158 работников.

6 марта 2026 года сообщалось, что в Казахстане по состоянию на 1 марта государственными инспекторами труда на 102 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате перед 408 работниками на сумму свыше 284 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 1 тыс. нарушений трудовых прав.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Названа наиболее травмоопасная отрасль в Астане
18:43, Сегодня
Названа наиболее травмоопасная отрасль в Астане
