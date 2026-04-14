Десятки миллионов тенге задолжали столичные предприятия своим работникам

Руководитель столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге рассказал, что делают с компаниями-должниками, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов сообщил, что в Астане осуществляют деятельность 267 906 предприятий, на которых заняты порядка 738 тысяч человек.

"По состоянию на 13 апреля 2026 года задолженность по заработной плате в городе составила 22,2 млн тенге перед 64 работниками на четырех предприятиях. По всем указанным организациям проведены проверки, работодатели привлечены к административной ответственности, выданы обязательные к исполнению предписания. Материалы направлены частным судебным исполнителям для принудительного взыскания задолженности, а также в Департамент полиции города Астаны для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", – сказал спикер.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется предприятиям, находящимся в стадии банкротства или реабилитации.

"На сегодняшний день задолженность по заработной плате на таких предприятиях составляет 53,7 млн тенге перед 169 работниками", – добавил Ерлан Исмагулов.

Отмечается, что с начала 2026 года удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму 88,1 млн тенге, что позволило защитить права 158 работников.

6 марта 2026 года сообщалось, что в Казахстане по состоянию на 1 марта государственными инспекторами труда на 102 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате перед 408 работниками на сумму свыше 284 млн тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 1 тыс. нарушений трудовых прав.