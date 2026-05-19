Привлекают на работы "дикие бригады": в Минтруда озвучили причину гибели людей на стройках Астаны

Руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК по Астане Ерлан Исмагулов на брифинге 19 мая 2026 года привел статистику смертности на производстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что в Астане наиболее травмоопасной сферой по-прежнему остается строительство.

"Из 16 смертельных случаев, произошедших в 2025 году, девять были зафиксированы именно на строительных объектах. При расследовании несчастных случаев выявляются грубые нарушения трудового законодательства. Так, в семи случаях пострадавшие были допущены к работе без заключения трудовых договоров. Кроме того, у ряда работодателей отсутствовали договоры обязательного страхования работников от несчастных случаев, что фактически лишает семьи пострадавших предусмотренных законом социальных гарантий и выплат", – добавил Ерлан Исмагулов.

Одной из наиболее серьезных проблем, по его словам, остается несоблюдение требований охраны труда со стороны субподрядных организаций.

"Именно на таких объектах чаще всего выявляются факты отсутствия служб охраны труда, непроведения обязательных инструктажей и необеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Особую тревогу вызывает привлечение к работе так называемых "диких бригад" – неквалифицированных работников, которые нередко трудятся без официального оформления и необходимой подготовки. Подобные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, значительно повышая риск несчастных случаев на строительных площадках", – подчеркнул Ерлан Исмагулов.

В 2025 году за нарушения требований охраны труда к административной ответственности привлечены 43 работодателя на общую сумму 6,8 млн тенге. С начала текущего года штрафы наложены уже на 31 предприятие на сумму 3,9 млн тенге.

