В Астане усилили контроль за чистотой с помощью современных технологий

По информации Департамента полиции в Астане продолжается работа по пресечению фактов загрязнения мест общего пользования. С нарушителями проводится разъяснительная работа, а также принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности.

Напоминаем, что за выброс мусора в неположенных местах, брошенные окурки, плевки на улице, а также выброс отходов из окон автомобилей предусмотрена административная ответственность.

Работа по выявлению и недопущению подобных нарушений на постоянной основе ведется в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала года к ответственности привлечены лица примерно по 16 000 фактам загрязнения мест общего пользования и нарушения правил благоустройства.

К выявлению и предотвращению подобных правонарушений активно привлекаются современные системы фиксации. Наряду с камерами Центра оперативного управления используются дроны, которые выявляют факты нарушений и передают информацию патрульным экипажам для оперативного реагирования.

Кроме того, с помощью дронов осуществляется звуковое оповещение граждан с напоминанием о необходимости соблюдения культуры чистоты, бережного отношения к городскому имуществу, а также норм общественного порядка и правил дорожного движения.

Полиция призывает жителей и гостей столицы проявлять сознательность: чистота города начинается с каждого из нас. Если вы стали свидетелем нарушений, не оставайтесь равнодушными – сделайте замечание. Важно формировать культуру чистоты с детства, подавая личный пример. Ведь каждый из нас хочет жить в чистом, комфортном и безопасном городе.