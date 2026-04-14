#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
476.97
562.59
6.27
Общество

В Астане усилили контроль за чистотой с помощью современных технологий

Фото: пресс-служба акимата Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 19:39 Фото: пресс-служба акимата Астаны
По информации Департамента полиции в Астане продолжается работа по пресечению фактов загрязнения мест общего пользования. С нарушителями проводится разъяснительная работа, а также принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности.

Напоминаем, что за выброс мусора в неположенных местах, брошенные окурки, плевки на улице, а также выброс отходов из окон автомобилей предусмотрена административная ответственность.

Работа по выявлению и недопущению подобных нарушений на постоянной основе ведется в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала года к ответственности привлечены лица примерно по 16 000 фактам загрязнения мест общего пользования и нарушения правил благоустройства.

К выявлению и предотвращению подобных правонарушений активно привлекаются современные системы фиксации. Наряду с камерами Центра оперативного управления используются дроны, которые выявляют факты нарушений и передают информацию патрульным экипажам для оперативного реагирования.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, с помощью дронов осуществляется звуковое оповещение граждан с напоминанием о необходимости соблюдения культуры чистоты, бережного отношения к городскому имуществу, а также норм общественного порядка и правил дорожного движения.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Полиция призывает жителей и гостей столицы проявлять сознательность: чистота города начинается с каждого из нас. Если вы стали свидетелем нарушений, не оставайтесь равнодушными – сделайте замечание. Важно формировать культуру чистоты с детства, подавая личный пример. Ведь каждый из нас хочет жить в чистом, комфортном и безопасном городе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: