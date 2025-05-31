#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Происшествия

Более 80 вандалов наказали в Астане с начала 2025 года

случаи вандализма в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 17:47 Фото: прокуратура Астаны
В Астане продолжается активная борьба с вандализмом, а нарушители привлекаются к ответственности, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, органы полиции и местная исполнительная власть фиксируют случаи вандализма и умышленного повреждения чужого имущества в разных районах столицы.

"С начала года за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 80 лиц, из них арестовано – 54, 26 правонарушителям назначен штраф на общую сумму свыше 4,6 млн тенге". Прокуратура города Астаны

Так, на пять суток арестован астанчанин, который 10 мая в 07:00 в одном из подъездов ЖК "Женева" повредил конструкцию лифта и ударом ноги разбил стеклянную дверь, причинив ущерб на сумму 40 тыс. тенге.

В другом случае 28-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения разбил стеклянную витрину магазина, ударив по ней кирпичом.

Фото: прокуратура Астаны

Сотрудники прокуратуры предупреждают жителей и гостей столицы, что мелкое хулиганство в общественных местах и подобные противоправные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влечет арест до 30 суток.

Ранее стало известно, что в Астане раскрыли более 10 финансовых пирамид, от которых пострадали сотни граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области
Происшествия
18:17, Сегодня
Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области
Два человека пострадали при пожаре в Актобе
Происшествия
17:33, Сегодня
Два человека пострадали при пожаре в Актобе
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Происшествия
14:22, Сегодня
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: