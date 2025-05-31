Более 80 вандалов наказали в Астане с начала 2025 года

В Астане продолжается активная борьба с вандализмом, а нарушители привлекаются к ответственности, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, органы полиции и местная исполнительная власть фиксируют случаи вандализма и умышленного повреждения чужого имущества в разных районах столицы.

"С начала года за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 80 лиц, из них арестовано – 54, 26 правонарушителям назначен штраф на общую сумму свыше 4,6 млн тенге". Прокуратура города Астаны

Так, на пять суток арестован астанчанин, который 10 мая в 07:00 в одном из подъездов ЖК "Женева" повредил конструкцию лифта и ударом ноги разбил стеклянную дверь, причинив ущерб на сумму 40 тыс. тенге.

В другом случае 28-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения разбил стеклянную витрину магазина, ударив по ней кирпичом.

Фото: прокуратура Астаны

Сотрудники прокуратуры предупреждают жителей и гостей столицы, что мелкое хулиганство в общественных местах и подобные противоправные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влечет арест до 30 суток.

Ранее стало известно, что в Астане раскрыли более 10 финансовых пирамид, от которых пострадали сотни граждан.