Месячник по борьбе с наркопреступностью: еще одну "закладчицу" задержали полицейские в Астане

В Астане продолжается профилактический месячник мер по борьбе с наркопреступностью, реализуемый столичным Департаментом полиции и прокуратурой. В рамках этой работы правоохранители задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков.

Как передает официальный сайт городского акимата, в рамках антинаркотического месячника сотрудники полиции продолжают активную работу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Так, во время патрулирования одной из столичных улиц полицейские обратили внимание на подозрительное поведение женщины, которая фотографировала кустарники и осматривалась по сторонам. В результате оперативной проверки на месте была задержана 34-летняя местная жительница, в сумке которой при личном досмотре обнаружены 6 пакетиков с веществом, предположительно, мефедроном.

В ходе дальнейших следственных действий задержанная указала места, где ранее успела сделать еще 9 "закладок" наркотика. Выяснилось, что она получала инструкции через анонимный мессенджер Telegram и действовала как распространитель запрещенных веществ.

Медицинской экспертизой было установлено, что сама подозреваемая наркотические средства не употребляла. Она водворена в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает, что сбыт и распространение наркотиков – тяжкое преступление, влекущее за собой серьезную уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

Такие мероприятия, как реализуемый в столице антинаркотический месячник, играют важную роль в повышении уровня информированности населения, укреплении доверия между полицией и обществом, а также в совместной борьбе с наркопреступностью и другими угрозами общественной безопасности.

Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива "Закон и порядок", предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества.