Могут ли сотрудники банков "сливать" данные клиентов мошенникам в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе ответила на вопрос о рисках утечки данных клиентов банков и мерах их защиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, могут ли уволившиеся сотрудники банков получить доступ к базам данных клиентов и передать их третьим лицам, а также поинтересовались, какими механизмами обеспечивается защита таких данных от утечек и злоупотреблений.

"У нас утверждены правила информационной безопасности для всех банков. Это не одно правило, а очень большой комплекс нормативно-правовых актов, в рамках которых мы контролируем безопасность внутри финансовых организаций. В соответствии с этими правилами такого рода практика невозможна и недопустима. При этом мы постоянно проводим на постоянной основе проверки финансовых организаций, и в случае выявления каких-либо нарушений предусмотрены серьезные последствия для них", – сказала Мадина Абылкасымова.

Она также отметила, что в стране действует профильное ведомство – Министерство искусственного интеллекта, которое отвечает за безопасность персональных данных и на законодательном уровне регулирует эти вопросы, в том числе в финансовом секторе. Глава АРРФР подчеркнула, что вся система строится на общем законодательстве по защите данных, обязательном для всех финансовых организаций.

