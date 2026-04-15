Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о новых ипотечных продуктах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в стране созданы возможности для создания банками второго уровня новых ипотечных продуктов. "Мы внедрили новый механизм – это система жилищно-строительных сбережений, в рамках которой банки второго уровня теперь могут предлагать свои ипотечные продукты. В частности, один из банков заявил о том, что они будут привлекать депозиты населения и выдавать им после накопления необходимой суммы ипотечные займы по более низкой ставке", – сказала Абылкасымова. По ее словам, в АРРФР поддерживают такой подход. "Мы приветствуем данное решение и будем проводить дальнейшую работу с банками второго уровня, чтобы они активно предлагали ипотечные продукты", – добавила глава АРРФР. Ранее Абылкасымова разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье.

