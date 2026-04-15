Финансы

Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 12:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о новых ипотечных продуктах, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в стране созданы возможности для создания банками второго уровня новых ипотечных продуктов.

"Мы внедрили новый механизм – это система жилищно-строительных сбережений, в рамках которой банки второго уровня теперь могут предлагать свои ипотечные продукты. В частности, один из банков заявил о том, что они будут привлекать депозиты населения и выдавать им после накопления необходимой суммы ипотечные займы по более низкой ставке", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, в АРРФР поддерживают такой подход.

"Мы приветствуем данное решение и будем проводить дальнейшую работу с банками второго уровня, чтобы они активно предлагали ипотечные продукты", – добавила глава АРРФР.

Ранее Абылкасымова разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье.

Азамат Сыздыкбаев
