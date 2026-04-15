#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Общество

Все и сразу: в Караганде тестируют новый формат уборки улиц

уборка улиц в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:14 Фото: акимат Карагандинской области
В Караганде решили наводить на улицах порядок после зимы по принципу генеральной уборки. Новый подход внедряют в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Идея простая – не возвращаться к одной и той же улице несколько раз, а сделать все сразу, вплоть до мытья проезжей части. На один участок одновременно выходят все службы.

Фото: акимат Карагандинской области

Первой в пилот попала улица Жангозина в районе имени Казыбек би. Следом будут Аханова и Шакирова. Дальше формат планируют масштабировать на весь город.

Сценарий генуборки напоминает хорошо отлаженный конвейер. Сначала заходят бригады, которые обрезают сухие и аварийные ветки, а также поросль. Затем – специалисты по освещению. После них – рабочие, которые выметают тротуары. И уже в финале – дорожная коммунальная техника.

Также подключают коммунальщиков, ответственных за вывоз мусора. Контейнерные площадки вдоль дорог не просто очистят и приведут в порядок территорию, но и дезинфицируют.

"Это не разовая акция, а новый формат работы, направленный на повышение эффективности и качество содержания городской среды. В рамках акции "Таза Қазақстан" было принято решение, что мы комплексно подходим к уборке улиц. Сегодня стартует пилотный проект. Таким же образом будем работать по другим улицам", – отметил аким района имени Казыбек би Ералы Оспанов.

Если технике мешают припаркованные машины, вопрос решают с помощью полиции. Дорогу временно перекроют, владельцев найдут и продолжат уборку.

По словам акима района, после генеральной уборки коммунальщики готовы возвращаться на улицы повторно – как по заявкам жителей, так и в рамках ночных рейдов, чтобы оперативно устранять новые проблемы.

В Караганде сформирован парк коммунальной техники, который постоянно обновляют. Только в районе Казыбек би сейчас работают три дорожных пылесоса. Есть машины для мытья тротуаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: