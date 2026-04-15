Все и сразу: в Караганде тестируют новый формат уборки улиц

В Караганде решили наводить на улицах порядок после зимы по принципу генеральной уборки. Новый подход внедряют в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Идея простая – не возвращаться к одной и той же улице несколько раз, а сделать все сразу, вплоть до мытья проезжей части. На один участок одновременно выходят все службы.

Первой в пилот попала улица Жангозина в районе имени Казыбек би. Следом будут Аханова и Шакирова. Дальше формат планируют масштабировать на весь город.

Сценарий генуборки напоминает хорошо отлаженный конвейер. Сначала заходят бригады, которые обрезают сухие и аварийные ветки, а также поросль. Затем – специалисты по освещению. После них – рабочие, которые выметают тротуары. И уже в финале – дорожная коммунальная техника.

Также подключают коммунальщиков, ответственных за вывоз мусора. Контейнерные площадки вдоль дорог не просто очистят и приведут в порядок территорию, но и дезинфицируют.



"Это не разовая акция, а новый формат работы, направленный на повышение эффективности и качество содержания городской среды. В рамках акции "Таза Қазақстан" было принято решение, что мы комплексно подходим к уборке улиц. Сегодня стартует пилотный проект. Таким же образом будем работать по другим улицам", – отметил аким района имени Казыбек би Ералы Оспанов.

Если технике мешают припаркованные машины, вопрос решают с помощью полиции. Дорогу временно перекроют, владельцев найдут и продолжат уборку.

По словам акима района, после генеральной уборки коммунальщики готовы возвращаться на улицы повторно – как по заявкам жителей, так и в рамках ночных рейдов, чтобы оперативно устранять новые проблемы.

В Караганде сформирован парк коммунальной техники, который постоянно обновляют. Только в районе Казыбек би сейчас работают три дорожных пылесоса. Есть машины для мытья тротуаров.