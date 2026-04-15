Общество

В Казахстане водителей начали массово проверять по базам данных

авто, водитель, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 15:20
Министерство внутренних дел Казахстана усиливает пресечение нарушений на дорогах при помощи цифрового контроля. Об этом 15 апреля 2026 года заявила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Актоты Боранова, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что в рамках цифровизации процессов выявление ряда правонарушений на дорогах осуществляется в автоматическом режиме – с использованием интегрированных информационных систем и государственных баз данных.

"Сегодня Министерство внутренних дел последовательно усиливает эту работу, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и равные условия для всех участников движения. Напоминаем, что отсутствие страхового полиса, а также непрохождение обязательного технического осмотра являются самостоятельными правонарушениями".Актоты Боранова

По ее данным, на сегодняшний день по республике с использованием государственных баз данных, интегрированных с системой единого реестра административных производств (ЕРАП), пресечено:

  • более 5 тыс. фактов отсутствия страхового полиса;
  • свыше 5,5 тыс. случаев непрохождения технического осмотра;
  • порядка 700 нарушений, связанных с неиспользованием ремня безопасности;
  • а также 6 фактов использования мобильного телефона за рулем.
"Цифровые решения позволяют своевременно выявлять опасные действия на дороге, предотвращать возможные последствия и обеспечивать неотвратимость ответственности".Актоты Боранова

При этом, как подчеркнула представитель МВД, важно понимать, что при соблюдении правил дорожного движения никаких штрафных санкций не применяется.

"Система направлена не на наказание, а на предупреждение нарушений и защиту жизни и здоровья граждан. Просим граждан ответственно относиться к требованиям законодательства: заранее проверять наличие страхового полиса, своевременно проходить технический осмотр и строго соблюдать правила дорожного движения", – заключила Актоты Боранова.

14 апреля 2026 года в МВД объяснили, почему в Казахстане хотят изменить правила сдачи экзаменов на водительские права.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
