#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Смертельный пожар в Астане: в ДЧС опровергли информацию о задержке пожарных

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 13:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев 16 апреля 2026 года на брифинге в департаменте прокомментировал информацию о задержке спасателей при пожаре в столичном ЖК "Коркем-3", передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях распространялась информация, что пожарные в течение 20 минут не могли попасть к месту пожара.

"Мы официально опровергаем информацию о задержке пожарных. Подразделения ДЧС Астаны приступили к спасению детей и тушению пожара незамедлительно по прибытии. Для этого была использована лестничная клетка. По ней поднимались у нас два подразделения, которые вскрыли дверь и приступили к спасению", – сказал Тукушев.

Он напомнил, что пожарными была спасена женщина.

"После этого приступили к тушению пожара. Информация о задержке не соответствует действительности. Касательно задержки якобы на 20 минут – официальной информации нет. Мы это официально опровергаем", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Смертельный пожар в Астане: вопрос доступа пожарных машин к домам прокомментировали в МПС
50 человек пострадали в Астане в ДТП с участием электросамокатов
В ДЧС Алматы рассказали о нарушениях в горевшем ЖК "Аккент"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: