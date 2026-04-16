Смертельный пожар в Астане: в ДЧС опровергли информацию о задержке пожарных

Заместитель начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев 16 апреля 2026 года на брифинге в департаменте прокомментировал информацию о задержке спасателей при пожаре в столичном ЖК "Коркем-3", передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях распространялась информация, что пожарные в течение 20 минут не могли попасть к месту пожара.

"Мы официально опровергаем информацию о задержке пожарных. Подразделения ДЧС Астаны приступили к спасению детей и тушению пожара незамедлительно по прибытии. Для этого была использована лестничная клетка. По ней поднимались у нас два подразделения, которые вскрыли дверь и приступили к спасению", – сказал Тукушев.

Он напомнил, что пожарными была спасена женщина.

"После этого приступили к тушению пожара. Информация о задержке не соответствует действительности. Касательно задержки якобы на 20 минут – официальной информации нет. Мы это официально опровергаем", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.