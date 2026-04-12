Трое детей погибли при пожаре в квартире в Астане

В Астане ночью 12 апреля 2026 года произошел пожар в многоэтажном доме в районе Есиль. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома по улице Туркестан. После сообщения на место оперативно прибыли силы МЧС. По прибытии спасатели установили открытое горение.

Во время тушения из горящей квартиры спасли женщину с ожогами. Ее передали бригаде скорой помощи и доставили в многопрофильную городскую больницу №1.

На месте пожара обнаружили тела троих несовершеннолетних.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов вышли самостоятельно. Пожар полностью ликвидировали.

Причину возгорания устанавливают.

В акимате сообщили, что пострадавшей женщине и семье погибших окажут необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле.

