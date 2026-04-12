Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в квартире в Астане

Фото: Zakon.kz
В Астане ночью 12 апреля 2026 года произошел пожар в многоэтажном доме в районе Есиль. В огне погибли трое несовершеннолетних, одну женщину с ожогами госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома по улице Туркестан. После сообщения на место оперативно прибыли силы МЧС. По прибытии спасатели установили открытое горение.

Во время тушения из горящей квартиры спасли женщину с ожогами. Ее передали бригаде скорой помощи и доставили в многопрофильную городскую больницу №1.

На месте пожара обнаружили тела троих несовершеннолетних.

С верхних этажей спасатели эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов вышли самостоятельно. Пожар полностью ликвидировали.

Причину возгорания устанавливают.

В акимате сообщили, что пострадавшей женщине и семье погибших окажут необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле.

Ранее в Астане полицейские задержали 31-летнего мужчину, который напугал жильцов одного из столичных жилых комплексов, разгуливая по подъезду с топором.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Женщина погибла в пожаре в элитном районе Астаны
18:12, 18 февраля 2024
18:12, 18 февраля 2024
Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее
21:39, 03 марта 2024
Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее
21:39, 03 марта 2024
Пожарный вынес женщину из горящей квартиры в Семее
Женщина погибла при пожаре квартиры в Алматы
16:00, 01 мая 2024
Женщина погибла при пожаре квартиры в Алматы
Эксперты дали прогноз на исход оставшихся матчей пятого тура КПЛ
10:16, Сегодня
10:16, Сегодня
Эксперты дали прогноз на исход оставшихся матчей пятого тура КПЛ
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
09:48, Сегодня
09:48, Сегодня
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
09:07, Сегодня
09:07, Сегодня
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
08:43, Сегодня
08:43, Сегодня
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
