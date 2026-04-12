Трое детей погибли при пожаре в квартире в Астане
Пожар вспыхнул в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома по улице Туркестан. После сообщения на место оперативно прибыли силы МЧС. По прибытии спасатели установили открытое горение.
Во время тушения из горящей квартиры спасли женщину с ожогами. Ее передали бригаде скорой помощи и доставили в многопрофильную городскую больницу №1.
На месте пожара обнаружили тела троих несовершеннолетних.
С верхних этажей спасатели эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов вышли самостоятельно. Пожар полностью ликвидировали.
Причину возгорания устанавливают.
В акимате сообщили, что пострадавшей женщине и семье погибших окажут необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле.
