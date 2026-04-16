МЧС о пожарных щитах в домах: В них нет необходимости

Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС Айгерим Раимкулова 16 апреля 2026 года прокомментировала отсутствие пожарных щитов во многих домах Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, в этом нет необходимости.

"Что касается пожарных щитов, устанавливать их в домах нет абсолютно никакой необходимости. На сегодня во всех высотных зданиях системы противопожарной защиты смонтированы так, что, выходя из квартиры, вы уже должны оказаться в полузащищенном состоянии", – сказала Раимкулова.

Она также напомнила о действиях, которые должны совершать люди при пожаре.

"Есть два алгоритма действий. Первый – если вы чувствуете, что большие клубы дыма, вы должны вернуться в жилье и ждать спасения, сверху вас будут снимать лестницей. Если есть возможность пройти, если полузадымленный подъезд, то нужно опуститься на корточки, прикрыть влажной тканью лицо и выползти, но не в лифт, а только по лестничным маршам", – добавила спикер.

Ранее она прокомментировала возможность тарана неправильно припаркованных машин в случае необходимости проезда к месту горения.