Общество

Абенов о случае проноса оружия в дом в Астане: Полиция должна сказать спасибо

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 10:37 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Мурат Абенов 22 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал случай проноса оружия в квартиру одного из столичных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Случай произошел в ночь с 20 на 21 апреля.

"Нельзя заходить с оружием в квартиру кому бы то ни было. Нужно получить разрешение. Заходить в чью-то квартиру ночью, на глазах у всех, нельзя, у людей есть дети. У нас нет такого закона. Можете уточнить у полиции – можно ли передвигаться с антикварным оружием", – сказал Абенов.

По его мнению, в полиции должны быть благодарны за информацию.

"Тогда пусть полиция скажет – можно держать старинное оружие. Такого нет в нашем законодательстве. По моему мнению, МВД должно сказать спасибо людям за то, что им сообщили о таком факте, за проявленную бдительность", – добавил депутат.

Ранее Мурат Абенов в соцсетях опубликовал информацию, что "ночью в квартире "Назарбаев Университета" в ЖК "Highvill" Министерством внутренних дел РК задержаны два иностранца с арсеналом оружия: ружья, пистолеты". В полиции пояснили, что оружие было антикварным.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
"Не согласишься – я тебя украду": депутат Абенов возмущен передачами на государственном телевидении
14:18, 08 октября 2025
"Не согласишься – я тебя украду": депутат Абенов возмущен передачами на государственном телевидении
14:18, 08 октября 2025
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
11:47, 08 октября 2025
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
11:47, 08 октября 2025
Каждый имеет право отказаться от алкотестера – депутат
10:27, 15 апреля 2026
Каждый имеет право отказаться от алкотестера – депутат
10:27, 15 апреля 2026
Казахстанские каратистки возглавляют мировой рейтинг
11:10, Сегодня
Казахстанские каратистки возглавляют мировой рейтинг
Нурбол Жумаскалиев выступил с заявлением после увольнения из "Тобыла"
11:00, Сегодня
Нурбол Жумаскалиев выступил с заявлением после увольнения из "Тобыла"
Стала известна дата начала строительства нового стадиона в Кокшетау
10:42, Сегодня
Стала известна дата начала строительства нового стадиона в Кокшетау
Илия Топурия согласился подраться с Арманом Царукяном
10:25, Сегодня
Илия Топурия согласился подраться с Арманом Царукяном
