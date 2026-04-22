Абенов о случае проноса оружия в дом в Астане: Полиция должна сказать спасибо

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 22 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал случай проноса оружия в квартиру одного из столичных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Случай произошел в ночь с 20 на 21 апреля.

"Нельзя заходить с оружием в квартиру кому бы то ни было. Нужно получить разрешение. Заходить в чью-то квартиру ночью, на глазах у всех, нельзя, у людей есть дети. У нас нет такого закона. Можете уточнить у полиции – можно ли передвигаться с антикварным оружием", – сказал Абенов.

По его мнению, в полиции должны быть благодарны за информацию.

"Тогда пусть полиция скажет – можно держать старинное оружие. Такого нет в нашем законодательстве. По моему мнению, МВД должно сказать спасибо людям за то, что им сообщили о таком факте, за проявленную бдительность", – добавил депутат.

Ранее Мурат Абенов в соцсетях опубликовал информацию, что "ночью в квартире "Назарбаев Университета" в ЖК "Highvill" Министерством внутренних дел РК задержаны два иностранца с арсеналом оружия: ружья, пистолеты". В полиции пояснили, что оружие было антикварным.