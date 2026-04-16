Могут ли пожарные таранить неправильно припаркованные машины в случае необходимости

Начальник управления Комитета противопожарной службы Айгерим Раимкулова 16 апреля 2026 года прокомментировала возможность тарана неправильно припаркованных машин в случае необходимости проезда к месту горения, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, такая компетенция в действующем законодательстве не прописана.

"В соответствии со статьей 63 закона "О гражданской защите" мы не имеем права таранить машины. Статья 34 УК РК не относится к данным действиям. Мы имеем право проникать на территорию и ломать конструкции части зданий и сооружений. При крайней необходимости были бы привлечены соответствующие службы и мы бы в любом случае это препятствие устранили бы", – сказала Раимкулова.

Она также раскрыла некоторые подробности подъезда пожарных машин при пожаре в столичном ЖК "Коркем-3", где погибли трое детей.

"В тот момент, когда подъезжала пожарная лестница, дверь квартиры была уже вскрыта. Дальнейшая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела", – добавила спикер.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.