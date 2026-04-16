#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Могут ли пожарные таранить неправильно припаркованные машины в случае необходимости

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 13:29 Фото: Zakon.kz
Начальник управления Комитета противопожарной службы Айгерим Раимкулова 16 апреля 2026 года прокомментировала возможность тарана неправильно припаркованных машин в случае необходимости проезда к месту горения, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, такая компетенция в действующем законодательстве не прописана.

"В соответствии со статьей 63 закона "О гражданской защите" мы не имеем права таранить машины. Статья 34 УК РК не относится к данным действиям. Мы имеем право проникать на территорию и ломать конструкции части зданий и сооружений. При крайней необходимости были бы привлечены соответствующие службы и мы бы в любом случае это препятствие устранили бы", – сказала Раимкулова.

Она также раскрыла некоторые подробности подъезда пожарных машин при пожаре в столичном ЖК "Коркем-3", где погибли трое детей.

"В тот момент, когда подъезжала пожарная лестница, дверь квартиры была уже вскрыта. Дальнейшая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела", – добавила спикер.

Ранее мы писали, что в Астане при пожаре в одном из ЖК погибли трое детей. В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что пожарные машины не могли въехать во двор дома из-за перегородившей дорогу иномарки.

Азамат Сыздыкбаев
МЧС о пожарных щитах в домах: В них нет необходимости
МЧС о пожарных щитах в домах: В них нет необходимости
